中国天然气价改新方案制定中 居民与非居民价格有望并轨-报载

路透上海4月8日 - 据21世纪经济报导周五报导，中国有关部门正在研究新天然气价格方案，近期相关文件有望出台，其中最重要的是非居民天然气价格与居民天然气价格有望并轨。

报导引述一位石油央企人士称，此次有关部门商议的是《关于深化天然气价格市场化改革的意见》（以下简称《意见》），国家希望天然气价格改革的最终目标是放开气源和销售价格，政府只监管自然垄断的管网输配气价格，并有望在“十三五”期间实现。

该央企人士表示，“一旦并轨后，对居民天然气价格有一定的影响，但主要是将影响很多天然气省管网等企业的利益”。

据上述人士介绍，目前国内天然气价格分为两种，其一是居民天然气价格，其二是非居民天然气价格。其中，非居民天然气价格更多的是与国际天然气价格接轨，而居民天然气价格一直处于较低的水平。

据安迅思数据显示，截至目前，中国云南、贵州、广西、广东、福建地区由于未通上管道气或者以进口气为主，居民和非居民执行统一的门站价格。其他区域居民用气较非居民用气门站价格普遍低0.2-0.5元/立方米上下，最高差价甚至达1.73元/立方米。

前述人士并称，从2010年后国内非居民天然气价格持续上涨，而居民天然气价格因为考虑居民收入等原因涨幅有限，“因此很多上市公司都希望增加居民天然气的采购量”，他们向上游的供应商中石油、中石化宣称，其当地居民天然气用量很大，而非居民天然气用量增长有限，希望能有更多的居民天然气购入。一旦购入后，“他们又把购买的居民天然气指标变成非居民天然气指标，从中谋取巨大的差价利益。”

因此，《意见》提出，要理顺居民用气门站价格，居民用气基准门站价格调整到非居民用气基准门站价格水平。由现行最高门站价格管理改为基准门站价格管理。供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮10%、下浮不限的范围内协商确定居民门站价格。

报告还援引跨国机构投资分析师称，“非居民天然气和居民天然气的价差和暴利，让所有处于天然气中游的省管公司都想方设法得到更多的居民天然气，然后再以非居民天然气价格卖出，从而获取暴利”。

据他介绍，目前中石油和中石化处于天然气的上游，其天然气价格是由国家发改委决定的，不可能有太大的利润；而省管网公司的价格却是省管网公司提出，并由当地天然气价格听证会决定的，因此省管网公司对当地天然气最终价格有巨大的影响，省管网公司单位利润率往往要远远大于中石油和中石化。

中国天然气市场潜力巨大。《意见》建议，放开储气库购销价格和上游供气企业直供化肥企业的用气价格，采取市场定价由供需双方确定。有民企已经开始打算利用国际资本和天然气资源在中国市场进行探索，新奥股份(600803.SS) 和联信创投的合作是其中典型代表。

4月6日，新奥股份宣布，拟支付现金方式收购联信创投100%股权，交易作价为7.548亿美元（约合人民币49.06亿元），后者持有澳大利亚上市公司Santos的11.72%股份。（完）