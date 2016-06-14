中国天然气可采资源量八年增127% 但油气勘采难度均加大--国土部

路透北京6月14日 - 中国国土资源部周一发布2015全国油气资源动态评价成果指出，与2007年全国油气资源评价结果相比，石油地质与可采资源量分别增加了64%和42%，天然气地质与可采资源量分别增加了158%和127%，但油气勘探开发难度正在逐步增大。

国土部网站新闻稿指出，与2007年的上一轮评价结果相比，中国石油和天然气无论是地质储量还是可采储量均出现大幅增长。预计2030年之前，中国年均探明石油地质储量10亿吨，产量保持在2亿吨水平。

综合考虑天然气、煤层气和页岩气，预计2030年之前，中国年均探明天然气地质储量7,000亿立方米，2020年产量将突破2,000亿立方米，2030年将达到3,000亿立方米，将有力推动能源结构优化和环境治理改善。

2015年石油地质资源量为1,257亿吨、可采资源量为301亿吨;天然气地质资源量为90.3万亿立方米，可采资源量为50.1万亿立方米。

中国非常规油气资源潜力可观。全国埋深4,500米以浅页岩气地质资源量为122万亿立方米，可采资源量为22万亿立方米，具有现实可开发价值的有利区可采资源量为5.5万亿立方米，主要分布在四川盆地及周缘。

埋深2,000米以浅煤层气地质资源量为30万亿立方米，可采资源量为12.5万亿立方米，具有现实可开发价值的有利区可采资源量为4万亿立方米，主要分布在沁水盆地南部、鄂尔多斯盆地东缘、滇东黔西盆地北部和准噶尔盆地南部。 重点地区天然气资源大幅增长。四川盆地天然气地质资源量为20.7万亿立方米、可采资源量为11.2万亿立方米，同2007年评价结果相比，分别增长了2.8倍和2.3倍。

近海海域各盆地天然气地质资源量为20.8万亿立方米、可采资源量为12.2万亿立方米，同2007年评价结果相比，分别增长了157%和132%。鄂尔多斯、塔里木等盆地天然气资源量也有较大幅度增长。（完）