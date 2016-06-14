中国天然气可采资源量八年增127% 但油气勘采难度均加大--国土部

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月14日 - 中国国土资源部周一发布2015全国油气资源动态评价成果指出，与2007年全国油气资源评价结果相比，石油地质与可采资源量分别增加了64%和42%，天然气地质与可采资源量分别增加了158%和127%，但油气勘探开发难度正在逐步增大。
国土部网站新闻稿指出，与2007年的上一轮评价结果相比，中国石油和天然气无论是地质储量还是可采储量均出现大幅增长。预计2030年之前，中国年均探明石油地质储量10亿吨，产量保持在2亿吨水平。
综合考虑天然气、煤层气和页岩气，预计2030年之前，中国年均探明天然气地质储量7,000亿立方米，2020年产量将突破2,000亿立方米，2030年将达到3,000亿立方米，将有力推动能源结构优化和环境治理改善。
2015年石油地质资源量为1,257亿吨、可采资源量为301亿吨;天然气地质资源量为90.3万亿立方米，可采资源量为50.1万亿立方米。
中国非常规油气资源潜力可观。全国埋深4,500米以浅页岩气地质资源量为122万亿立方米，可采资源量为22万亿立方米，具有现实可开发价值的有利区可采资源量为5.5万亿立方米，主要分布在四川盆地及周缘。
埋深2,000米以浅煤层气地质资源量为30万亿立方米，可采资源量为12.5万亿立方米，具有现实可开发价值的有利区可采资源量为4万亿立方米，主要分布在沁水盆地南部、鄂尔多斯盆地东缘、滇东黔西盆地北部和准噶尔盆地南部。 重点地区天然气资源大幅增长。四川盆地天然气地质资源量为20.7万亿立方米、可采资源量为11.2万亿立方米，同2007年评价结果相比，分别增长了2.8倍和2.3倍。
近海海域各盆地天然气地质资源量为20.8万亿立方米、可采资源量为12.2万亿立方米，同2007年评价结果相比，分别增长了157%和132%。鄂尔多斯、塔里木等盆地天然气资源量也有较大幅度增长。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。