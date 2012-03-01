中国更新页岩气可采资源潜力水平

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京3月1日电---为摸清中国页岩气资源潜力,中国国土资源部近日开展的页岩气资源潜力调查评价显示,中国可采资源潜力为25.08万亿立方米(不含青藏区).
此前官方初步预测的中国页岩气资源可采资源量在31万亿立方米,与常规天然气相当.而行业人士预测为万亿立方米.
国土资源部地质勘查司副司长于海峰周四称,目前,中国已获得工业气流或有页岩气发现的评价单元,面积为88万平方公里,可采资源为15.95万亿立方米,是页岩气资源落实程度较高,较为现实的勘查开发地区.
今年2月,国务院已将页岩气批准为新的独立矿种,并将加大调查评价和开发力度,预计2020年产量将超1,000亿立方米,达目前国内常规天然气生产水平.(完)
欲浏览更多详情,请点选中国国土资源部网站:(www.mlr.gov.cn)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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