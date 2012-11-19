艺术家曾梵志：一心寻找宁静之所

路透伦敦11月16日电(记者 Isla Binnie)---中国艺术家曾梵志或许是世界上最受欢迎、最有价值的在世艺术家之一，但他表示自己无暇享受这种地位所带来的声望。

在伦敦高古轩画廊(Gagosian Gallery)举行的最新个人画展上，曾梵志对路透表示，自己患上了“展览恐惧症”。

此次画展是他在伦敦举办的首个个人展，其作品部分基於15世纪德国画家阿尔布雷特?丢勒(Albrecht Duerer)的作品。

曾梵志表示：“小时候，我之所以选择当一名艺术家，是因为我想找一个孤立于外部世界的宁静之地。”

“即便现在，我还在寻找一个宁静的环境，一个平和的环境。这是我的个人梦想，某一天我只要画画就好了。”

选择模仿丢勒符合曾梵志这种沉静的心情。

“回到丢勒的作品上，我尤其被他其中一幅作品所反映的故事所打动，那就是《祈祷之手》。”

传言称，画面上这双饱经沧桑的手属於丢勒的哥哥，他也是一名很有前途的画家。但因家境贫寒，家中只能让一个兄弟上艺术学院，另一个去做苦力。

“这个故事让我很受启发。”他说这个故事所传达出的“持久的爱”(enduring love)的信息在中国很有价值。

2008年，曾梵志1996年创作的油画《面具系列1996 NO.6》在香港佳士得以950万美元成交，创下当时中国当代艺术市场的世界拍卖纪录。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。