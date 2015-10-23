专访：比亚迪或选择英国首推插电式混合动力车 冀望拓展欧洲市场

路透伦敦10月22日 （记者 Costas Pitas） - 比亚迪(002594.SZ)欧洲公司总经理何一鹏接受路透采访称，比亚迪或可通过在英国销售插电式混合动力车切入欧洲乘用车市场。

比亚迪等多家中国车企已尝试在欧销售汽车，但进展不大，部分归因于欧洲消费者对中国汽车质量和安全性的看法。

何一鹏对路透表示，比亚迪这次需要将产品做好，且在欧洲第二大汽车市场英国推出新车是很不错的选择。

“英国人对新技术的态度很开放。英国人比较富有。我觉得英国当然可以成为（推出新车的）地点之一，”他接受采访时表示。

何一鹏称，比亚迪将选择欧洲的一到两个国家推出新车，而非在全欧洲范围推新产品。比亚迪目前已在欧洲销售绿色能源公共汽车和出租车。

何一鹏称，首批推出的新车很可能将全部是插电式混合动力车，可能是比亚迪秦以及比亚迪唐SUV的修改版。比亚迪秦是中国今年销售最好的插电式混合动力车型。

“欧洲消费者更喜欢掀背车，所以我觉得新推车型可能会是在比亚迪秦基础上设计的掀背车。”

何一鹏称，比亚迪将于2017日内瓦车展推出这些新车。（完）