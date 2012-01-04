中石化、道达尔共投资45亿美元收购美国页岩气资源

* 中国石化与Devon Energy展开22亿美元交易

* 法国道达尔与Chesapeake Energy签署23亿美元协议

* Devon和Chesapeake股价均强势上涨

路透1月3日电---中国石化(600028.SS)(0386.HK)与法国石油公司道达尔(TOTF.PA)周二在美国能源行业均展开重要收购,分别签署协议收购美国高产的页岩能源资产,投资金额总计45亿美元.

这两笔交易表明,全球对美国能源资产依然胃口很大,外国油气生产商迫切想要投资於美国几处开发程度最低的气田,据信这些气田蕴藏数以十亿立方英尺的天然气及天然气液.

中国石化集团国际石油勘探开发公司首次涉足美国页岩领域,投资22亿美元,与Devon Energy Corp (DVN.N)创建一家合资公司.

中国石化由此获得五处气田三分之一的权益.道达尔与Chesapeake Energy(CHK.N)签署23亿美元协议,成立其第二家与美国公司合作的合资页岩公司.

这些交易推高Devon和Chesapeake股价,而且可能由此展开又一个能源资产交易的活跃年.根据汤森路透收集整理的数据,截至12月中旬,2011年能源资产交易额估计为4,730亿美元.

中国企业收购的意愿最为强烈,纷纷瞄准北美,乃至全球的资产.中海油(0883.HK)与加拿大NexenNXY.TO在北美组建了一个合资企业,并以20亿美元购买了油砂公司Opti Canada的部分权益.

此前中石油(601857.SS)也向Chesapeake的页岩资产投资了17亿美元.

这些合作与投资在美国并没有引起什麽争论,相比于中海油2005年计划全部收购优尼科(Unocal)时掀起的政治波澜,情况发生了明显的变化.当时中海油收购优尼科的计划最终没有成功.

中石油周二稍早宣布,将从合作夥伴加拿大油砂公司Athabasca Oil Sands(ATH.TO)手中收购其尚未拥有的MacKay River油砂项目权益,这是该地区第一个完全由中国国有企业拥有的大规模开发项目.

道达尔与Chesapeake的这项交易还涉及一家较小的集团Enervest.近来俄亥俄州的官员越来越担心发生在一些矿井附近的小型地震.

在阿肯色、奥克拉荷马和得克萨斯州的一些开采设施附近也监测到了地震活动.环保团体正在施压联邦政府和地方监管机构,要求收紧针对水力压裂法开采的能源的利用规则.

对於许多外国企业来说,投资於美国的页岩气资源也是为了了解在能源储备巨大的全球页岩和其他油气田中,如何使用水力压裂技术.

根据交易内容,中石化需要向Devon在阿拉巴马和密西西比州的Tuscaloosa Marine Shale、科罗拉多州的Niobrara、Mississippian、俄亥俄州的Utica Shale以及密歇根州Basin这五个项目进行投资,总面积达120万英亩.

过去的一年,中石化一直在大力收购,比如参股雪佛龙(CVX.N)的印尼深海项目,在澳洲组建液化天然气合资企业,收购一家巴西石油服务公司,还斥资21亿美元收购加拿大的Daylight Energy DAYdbc.TO.

Devon股价收高6.63%至66.11美元.Chesapeake股价则收高5.88%至23.60美元.两支个股的表现均强於能源板块的整体走势.(完)

--编译 程琳/杜明霞/王洋;审校 郑茵/侯向明

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