中英领导人在乡间别墅会晤 习近平称希望看到团结的欧盟

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月23日 - 中国国家主席习近平对英国首相卡梅伦称，中国希望看到一个繁荣的欧洲、团结的欧盟，希望英方作为欧盟重要成员国为推动中欧关系深入发展发挥更加积极和建设性的作用。习近平借此间接地请求英国留在欧盟内。
卡梅伦正在寻求就英国与欧盟的关系重新进行协商，而英国将于2017年之前就欧盟成员国地位问题举行公投，眼下“留欧”和“脱欧”运动正在为公投做准备。
中国外交部周五发布声明称，周四晚些时候，习近平与卡梅伦在契克斯首相乡间别墅举行会晤。习近平表示，欧盟是中国的全面战略伙伴和最大贸易伙伴。
“中国希望看到一个繁荣的欧洲、团结的欧盟，希望英方作为欧盟重要成员国为推动中欧关系深入发展发挥更加积极和建设性的作用，”习近平说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。