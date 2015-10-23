中英领导人在乡间别墅会晤，习近平称希望看到团结的欧盟

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月23日 - 中国国家主席习近平对英国首相卡梅伦称，中国希望看到一个繁荣的欧洲、团结的欧盟，希望英方作为欧盟重要成员国为推动中欧关系深入发展发挥更加积极和建设性的作用。习近平借此间接地请求英国留在欧盟内。
卡梅伦正在寻求就英国与欧盟的关系重新进行协商，而英国将于2017年之前就欧盟成员国地位问题举行公投，眼下“留欧”和“脱欧”运动正在为公投做准备。
中国外交部周五发布声明称，周四晚些时候，习近平与卡梅伦在契克斯首相乡间别墅举行会晤。习近平表示，欧盟是中国的全面战略伙伴和最大贸易伙伴。
“中国希望看到一个繁荣的欧洲、团结的欧盟，希望英方作为欧盟重要成员国为推动中欧关系深入发展发挥更加积极和建设性的作用，”习近平说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”