中英领导人在乡间别墅会晤，习近平称希望看到团结的欧盟

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月23日 - 中国国家主席习近平对英国首相卡梅伦称，中国希望看到一个繁荣的欧洲、团结的欧盟，希望英方作为欧盟重要成员国为推动中欧关系深入发展发挥更加积极和建设性的作用。习近平借此间接地请求英国留在欧盟内。

卡梅伦正在寻求就英国与欧盟的关系重新进行协商，而英国将于2017年之前就欧盟成员国地位问题举行公投，眼下“留欧”和“脱欧”运动正在为公投做准备。

中国外交部周五发布声明称，周四晚些时候，习近平与卡梅伦在契克斯首相乡间别墅举行会晤。习近平表示，欧盟是中国的全面战略伙伴和最大贸易伙伴。

“中国希望看到一个繁荣的欧洲、团结的欧盟，希望英方作为欧盟重要成员国为推动中欧关系深入发展发挥更加积极和建设性的作用，”习近平说道。（完）