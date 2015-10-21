中国央行：与英国续签双边本币互换协议 规模扩至3500亿元人民币

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月21日 - 中国央行周三称，经国务院批准，与英格兰银行续签了双边本币互换协议，互换规模由原来的2,000亿元人民币/200亿英镑扩大至3,500亿元人民币/350亿英镑。
中国央行新闻稿称，中英双边本币互换协议于10月20日签署，有效期三年，经双方同意可以展期。
新闻稿称，续签双边本币互换协议并扩大互换规模，可为伦敦人民币市场的进一步发展提供流动性支持，促进当地人民币资产交易、资产管理等领域的业务发展，也有利于贸易和投资的便利化。
中国央行称，中英续签双边本币互换协议并扩大互换规模，是中国人民银行与英格兰银行在货币金融领域进一步深化合作的体现。（完）
(发稿 李铮; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。