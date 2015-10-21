中国央行：与英国续签双边本币互换协议 规模扩至3500亿元人民币

路透北京10月21日 - 中国央行周三称，经国务院批准，与英格兰银行续签了双边本币互换协议，互换规模由原来的2,000亿元人民币/200亿英镑扩大至3,500亿元人民币/350亿英镑。

中国央行新闻稿称，中英双边本币互换协议于10月20日签署，有效期三年，经双方同意可以展期。

新闻稿称，续签双边本币互换协议并扩大互换规模，可为伦敦人民币市场的进一步发展提供流动性支持，促进当地人民币资产交易、资产管理等领域的业务发展，也有利于贸易和投资的便利化。

中国央行称，中英续签双边本币互换协议并扩大互换规模，是中国人民银行与英格兰银行在货币金融领域进一步深化合作的体现。（完）