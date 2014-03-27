中英下周签署人民币结算协议 伦敦成首个西方结算中心

资料图片：在香港中资银行发债现场拍摄的人民币货币标识。 REUTERS/Bobby Yip

* 中英两国央行将于下周一签署人民币结算协议

* 伦敦将成为西方的首家人民币结算中心

* 中国银行和工商银行最有希望成为结算行

* 伦敦市场人民币每日交易额约为156亿美元

路透伦敦3月26日 -英国和中国将于下周签署协议，在亚洲之外建立首个人民币交易结算中心。这将使伦敦在欧洲提供人民币交易业务方面占据优势地位。

英国财政大臣欧思邦致力于促进金融服务出口，中国是其重点目标。英国去年与中国人民银行达成人民币互换协议，在七国集团(G7)中属于首例。

英国财政部周三表示，英国央行与中国人民银行将于下周一签署人民币清算和结算协议，就双方在成立清算银行方面如何合作做出规划。

欧洲主要金融中心激烈争抢人民币交易，法兰克福和卢森堡与伦敦争夺最大交易中心头衔。

该协议旨在巩固伦敦的地位，使其成为亚洲时区以外进行交易结算的首选之地，从而吸引更多的交易量。

“将英国和全球发展最快地区连接起来，这是我们经济计划的中心，”欧思邦在声明中称。

“其他西方国家也会效仿，但目前伦敦拥有关键的基础设施，有助于英国在全球竞争中领先。”

一位英国财政部消息人士表示，预计下周一不会宣布指定的清算银行。

英国央行发言人称，目前尚无进一步消息可透露。

汇丰英国的新兴市场外汇交易主管David Pavitt称，该清算协议对伦敦和欧洲都是重大利好。

“我预计这一声明会让市场人士对离岸市场的持久性和寿命，以及能在伦敦和欧洲进行人民币交易更有信心，”他表示。

**实际好处**

Pavitt称，当能够在伦敦进行结算之后，就可以延长交易时间，从而带来实际利益。

“现在，每天较晚时候进行的清算过程有点麻烦，不像美元或欧元收支。下一步应该是简化人民币结算过程，”他说。

周三的声明称，英国首相卡梅伦和中国国家主席习近平在周二荷兰核安全峰会间隙进行了会晤，讨论了两国央行间的合作事宜。

根据消息人士上月透露，中国银行(601988.SS)和中国工商银行(601398.SS)最有希望成为清算行。

伦敦是全球最大外汇交易中心，但主要依赖香港的离岸人民币基础设施来获得人民币流动性和清算服务。

去年12月，渣打银行(STAN.L)联手中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)，在英国提供人民币清算服务。

英国财政部援引环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)数据称，中国以外的人民币支付有62%在伦敦进行。

据伦敦金融城当局，伦敦市场的人民币计价外汇产品，包括现汇、远汇、掉期和期权，平均日交易额在2013年上半年达到156亿美元，较上年同期增长逾一倍。(完)

(编译 王兴亚/朱晓军；审校 张涛/侯向明)

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