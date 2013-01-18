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中国财经 | 2013年 1月 18日 星期五 10:21 BJT

中国2012年GDP增长7.8%--统计局

路透北京1月18日 - 中国国家统计局周五公布,2012年度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.

此前路透访问24位分析师预计,四季度GDP同比增长7.8%.

统计局并公布,2012年度,中国规模以上工业增加值同比增长10%,社会消费品零售总额同比增长14.3%.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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