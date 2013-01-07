2011年中国GDP最终核实数仍为同比增长9.3%--统计局

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京1月7日--- - 中国国家统计局周一发布2011年国内生产总值(GDP)最终核实数,按不变价格计算,比上年增长9.3%,与初步核实数相同.
公告称,按照国内生产总值(GDP)核算程序,国家统计局根据2011年有关统计年报和部门会计、财政决算资料,在初步核实的基础上,对2011年GDP数据进行最终核实,2011年GDP现价总量为473,104亿元人民币,比初步核实数增加222亿元.
其中,第一产业现价总量为47,486亿元,按不变价增速4.3%;第二产业220,413亿元,增10.3%;第三产业205,205亿元,增9.4%.
按照GDP核算时效性的要求,中国年度GDP要进行三次核算,第一次为"GDP初步核算",第二次为"GDP初步核实",第三次为"GDP最终核实",每一次核算结果都会有所变化.(完)
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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