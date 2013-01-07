2011年中国GDP最终核实数仍为同比增长9.3%--统计局

中国发改委要求公立医院今年9月底前全部取消药品加成

路透北京4月12日 - 新华社周三报导，国家发改委于近日作出部署，要求各级各类公立医院于今年9月底前全部取消药品加成，除中药饮片外的药品实行零差率销售。并做好与财政投入政策的衔接，推动破除“以药补医”，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。