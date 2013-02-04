中国GDP增速趋降 2013-15年均值或为8.3%--摩根大通

路透北京2月4日 - 摩根大通在最新报告中称,投资和生产率提高等在过去20年成为刺激中国经济增长的主要动力,未来料难发挥类似作用,预计中国经济在2013-2015年平均增长8.3%,2016-2020年增速进一步降至6.6%.

报告指出,在1991-2011年间,投资是中国经济增长的最大动力,对GDP增速的贡献达4个百分点(贡献率接近40%).生产率的提高则是仅次于投资的第二大因素,对GDP年增率平均贡献3.1个百分点.不过从目前到2020年,这些因素将拉低中国经济增速.

在该行假设的基本情形中,投资对GDP的贡献率将从2006-10年的4.2%降至2016-20年的2.3%.投资增长降至更合理的水平将是中国经济呈现结构性下滑的主要因素.

摩根大通认为,未来经济增长最大的不确定因素来自生产率.生产率的提高则取决于改革的性质和步伐,能极大提高生产率的改革包括放开民间投资、资源定价机制改革、土地制度改革、金融改革,以及鼓励研发创新、工业升级的举措.

"我们预计生产率对经济增长的贡献将从2006-11年的3.4个百分点,降至2016-2020年的2.2个百分点."报告称.

此外,该行认为人口因素变化对经济趋势增长率的影响可能过于夸大.尽管劳动人口趋降,但城镇化和户籍制度改革将继续带来正面影响.预计到2020年劳动力因素将拖累经济增速0.8-1.3个百分点.

摩根大通去年12月对中国2013年经济增长做出的预估为8%.2012年中国GDP同比增长7.8%.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。