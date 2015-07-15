即时观点：中国二季度GDP同比增长7.0% 经济企稳回暖

路透北京7月15日 - 中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，环比增长1.7%，继续持稳于7%的年初预期增长目标上。好于预期的增幅得益于6月份投资，消费和工业增加值均有所回升，其中工业增加值明显好于预期。

分析师们提到，随着稳增长，扩投资等政策的见效，中国经济下半年有望保持回暖势头，但因经济下行压力仍大，宽松货币政策的支撑至关重要。

统计局同时公布，中国上半年工业增加值同比增长6.3%，零售销售增长10.4%。中国上半年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为60.0%，比上年同期提高5.7个百分点。

统计局发言人指出，固定投资增速下滑趋势得到了初步的遏制，经济目前仍在合理区间平稳运行，经济企稳态势比较明显，但国内经济增速换挡压力有所加大。

主要数据:

--中国二季度GDP同比增7%（路透调查中值为6.9%），环比增长1.7%

--中国1-6月固定资产投资同比增长11.4%，高于路透调查中值为11.2%

--中国6月规模以上工业增加值同比增长6.8%，高于路透调查中值为6%

--6月社会消费品零售总额同比增长10.6%,高于路透调查中值为10.2%

中国CPI和GDP走势图 link.reuters.com/jeh25w

中国进出口增速图表 link.reuters.com/zum25w

中国M2及新增贷款图表 link.reuters.com/map25w

以下为市场人士的评论:

--中信证券首席宏观经济学家 诸建芳：

整体看比预期要好，GDP增速7.0%比预期的6.9%要好；从结构看，内需增长对经济的带动作用高于外需；从趋势看，下半年经济增速或略高于上半年，可能达到7.1%，因为上半年推出的政策存在滞后效应。

不过经济压力犹存；经济增长的内生动力较弱；比如固定资产投资数据中第一产业投资增速达到27.8%，在三大产业中的增速最高，显然是中央政策支持的结果。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

二季度整体投资增速较一季度小幅下滑，但单月来看，6月固定资产投资增速回升至11.4%：得益于地方政府债务置换的加速，基建投资大幅反弹至20.6%；政策放松带来地产投资继续回暖；而制造业投资略显乏力，小幅回落。

6月地产销量当月增速继续回升至16.0%，新开工面积同比虽继续负增，但二季度跌幅已较一季度明显收窄。6月工资投资回暖，货币融资增速显着反弹，意味着下半年经济通胀有望见底回升，而在过去大半年无差异地总量放松之后，短期流动性已经较为充裕。随着地方财政边际上松绑，更加积极，我们预计三季度环比增长势头有望持续，而年内宽松货币政策或更多以定向宽松政策为主。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

二季度GDP仍持稳于7%，整体数据也明显好于各方预期，显示前期稳增长的政策在见效，考虑到政策本身有时滞性，近期又不断有加码政策出台，结合5-6月份的数据看已有企稳回暖迹象，估计随着政策效果的显现，三季度仍能保持这种态势，尤其服务业正成为拉动经济的重要力量。

从投资，消费，工业增加值看，6月份回升比较明显，尤其是工业增加值，明显好于预期。但从上半年整体的数据看，工业增加值上半年只有6.3%的增幅，还不及一季度的6.4%的增幅，显示经济下行压力仍大，因此政策选择上仍应保持连续性，宽松的货币政策支持仍有必要，但频率和力度上可能会不及上半年。

--民生证券宏观组 朱振鑫/张瑜:

2015年二季度GDP 增长7.0%，环比1.7%，虽低于近三年均值2.0%，但较一季度明显回升，超市场预期。分产业来看，回升的主要动力来自第三产业，第二产业仅增6.1%，比一季度进一步下滑，显示传统工业去产能压力仍大，第三产业从7.9%大幅回升至8.4%，预计和牛市带动金融业收入增加以及房地产销售回暖有关。

全年来看，由于前两个季度占比只有45%，能否保住7%还要看下半年。目前看压力不小，一方面房地产下行、制造业产能过剩、出口增量有限的中长期背景没有改变，传统经济依然有下行压力，另一方面，6月股灾后牛市预期受到影响，IPO放缓，交易萎缩，这些都会影响金融业对GDP的拉动，而这是上半年回升的主要力量。所以，要达到7%的目标，下半年的稳增长还要继续发力。

不过稳增长的思路可能会有所调整。从货币政策看，前期连续的降准降息已解决银行间流动性，下一步央行的宽松将更加重“质”而不是“量”，主要是通过降准、定向宽松（PSL、再贷款）等方式降低长端利率，疏通货币政策向实体的传导渠道。从财政政策看，财政收入和土地出让金下滑依然是最大束缚，下一步主要是通过加快PPP项目签约和城镇化基金扩容来解决融资问题，预计下半年基建投资将明显回升。

--方正证券首席宏观分析师 郭磊：

二季度GDP增长7%是符合预期的，正如以前提示，4月份开始经济表现有明显的企稳迹象，从投资端的地产新开工，到中游工业品的量和价，到下游耐用消费，都在边际好转。4月至5月算是一个复苏的脉冲。而这一点也是5月底之后政策出现微妙的二阶转向的一个基础。

经验规律显示，从地产销售脉冲到经济脉冲会有两个季度左右的传递。本轮地产数据回升自去年“930”开始，自“330”加码，目前并无明显的放缓迹象。这一传递将对三四季度的经济提供支撑。我们倾向于认为三四季度仍处于弱复苏之中，也就是说并不差。综合考虑到美国加息窗口邻近，目前中国通胀数据开始回升，以及经济数据的弱复苏走势，我们认为留给货币政策宽松的空间并不如市场想象那么大。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

数据超预期，主要跟工业和投资比预期好有关。但回稳基础尚不牢固，目前物价紧缩，企业效益不容乐观、投资动力亦不足，保增长压力还是不小，需要政策进一步加码。

预计未来还是货币和财政政策“双驱动”，财政方面主要靠盘活财政资金存量，货币方面降息空间已不大，更多还是要靠降准。

**相关背景**

--国务院总理李克强指出，随着国家政策效应显现，中国经济出现回稳势头；将坚持宏观调控正确取向，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加精准有效地实施定向调控和相机调控，防范和化解风险，确保经济运行在合理区间。

--上周召开的国务院常务会议称，有信心、有条件完成全年经济社会发展主要目标任务，并要求各级财政将已收回沉淀和违规资金2,500多亿元，加快统筹用于急需领域。

--中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.8%；6月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长11.8%，上半年新增人民币贷款6.56万亿元。

--以美元计价，中国6月出口同比增长2.8%，进口同比下降6.1%。下半年外贸预计有所改善，但全年实现6%的外贸增长目标仍不太可能。

--国务院发展研究中心金融所所长张承惠表示，下半年货币政策总体上应该还是稳健货币政策，但货币政策还存在一定调整空间，需要适度放松，在条件适合的情况下还应降准。（完）

(发稿 路透中文部；审校)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。