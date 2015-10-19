预期中国经济增长短期触底回升 并维持宽松货币政策--霸菱

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透香港10月19日 - 霸菱资产管理周一表示，预计中国经济增长将于短期内触底回升；而为了稳定增长并为改革争取时间，当局料将维持宽松货币政策，未来中国将形成多层次的资本市场，以优化资本分布并为改革提供支持。
该行并认为，中国经济中长期将呈现温和但持续稳定的增长。
霸菱资产管理香港中国股票主管罗莹表示，导致近期市况波动的原因是市场关注中国经济增速、人民币贬值，以及美国进入新的利率周期均改变投资者的风险胃纳。
＂我们认为市场属过份忧虑，这些因素显示中国经济模式正在转变、掌握新增长动力的现代企业冒起及市场估值水平吸引。＂她说。
中国国家统计局周一公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，创下2009年一季度以来最低。9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。
罗莹指出，海外上市的中国股票估值偏低。该行特别看好能够受惠于中国消费增长的公司，如医疗保健、旅游、教育及其他服务性行业，而随着新兴行业日益占据主流地位，资讯科技相关股票或正进行自动化和升级的工业股亦值得留意。
霸菱资产管理亚洲多元资产主管杜敬创表示，虽然中国制造业仍然疲弱，但可支配收入持续上升，银行卡交易亦稳健增长，而新楼及二手住宅楼价格均见回升，预期央行再次减息将有助刺激增长。
＂事实上，服务业这个对中国经济日益重要的新增长动力正持续稳健扩张，因此不管是中国还是全球的经济都不会陷入衰退。展望未来6-12个月，我们预计中国、印度、其他亚洲国家以至欧洲都会进一步放宽货币政策。＂他称。
霸菱对全球股市的配置方面，其目前对欧洲和日本持明显的偏高比重，对香港和中国持中性立场，并对英国和其他新兴市场持偏低比重。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。