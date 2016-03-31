中国一季度GDP增长6.6%左右 二季度货币政策稳中有松--中行

路透北京3月31日 - 中国银行国际金融研究所周四表示，2016年一季度，中国经济处在“多空博弈”关键阶段，受外需疲弱、去产能、消费放缓等因素影响，经济下行压力依然较大，同时投资回升、PPI降幅收窄等因素将有助于经济企稳，预测一季度GDP增长6.6%左右。

中国银行发布二季度经济金融展望报告预计，二季度中国GDP增速将小幅升至6.7%左右，全年实现6.5%-7%目标问题不大。政策上或择机下调存准率，但不会降息。

报告指出，宏观政策方面，财政政策要担当稳增长和供给侧改革的主力，货币政策要加大结构性工具运用，房市调控要平衡好去库存与抑制泡沫之间关系，同时应注意防范金融风险跨界传染。

展望二季度，报告称，一批“十三五”规划重大项目将逐步启动，专项建设基金、PPP项目加快推进有利于促进投资增长，同时房地产销售和房价回升将带动投资企稳回升。

同时，受制于收入增速下滑、就业和收入预期略偏悲观，居民消费能力和消费意愿不强，消费加快增长面临挑战。由于今年加大了去产能力度，工业增长将低位运行，但结构继续改善，节能环保、信息通讯、高端装备等新兴产业继续成长。

报告指出，当前经济金融运行中值得关注一些问题，包括增长动力依然较弱，经济企稳基础不稳。尽管投资增长企稳回升，但资金来源状况却不容乐观；同时，居民收入增速放缓，对未来就业和收入的预期趋于悲观，新型消费从高速增长回落，都将使得消费加快增长面临较多挑战；去产能力度加大将使产能过剩行业增加值增速继续回落。

货币政策边际效应减弱，一、二线城市房价出现新一轮上涨。今年以来，投资到位资金增长大幅放缓，显示货币信贷虽高速增长，但并未充分体现在固定资产投资领域，而是呈现一定的“脱实向虚”、“避实就虚”倾向，全国房价出现了新一轮上涨。

而且，各类财政金融风险积聚，且跨市场交叉传播；商业银行经营形势严峻，配合货币政策实施难度增大。

**二季度形势**

对于二季度的金融形势，中银预计，货币信贷扩张有空间，平稳增长是主基调；流动性宽松格局不变，货币市场利率平稳有降。金融市场方面，报告称二季度债市延续盘整行情，期限利差进一步陡峭化，股市有望在底部企稳，并可能随着企业盈利状况改善、供给侧改革加快等信号出现小幅上涨行情。

他们判断，二季度，人民币兑美元贬值预期将进一步减弱，人民币汇率逐步企稳。考虑到中国经济基本面依然存在下行压力，且市场因素在人民币汇率的定价机制发挥更重要的作用，未来人民币汇率出现一定的波动也是正常的。

货币政策方面，一方面，重大项目加快启动，企业信贷需求微弱复苏，要求货币政策进一步发挥好支持实体经济发展和助力供给侧改革推进的作用，美联储暂缓加息，人民币贬值预期减弱也给货币政策宽松提供了空间和时间窗口；另一面，通胀抬头，一线楼市房价过快上涨，在一定程度上制约了货币政策的宽松空间。

中银预计，二季度货币政策将延续稳中有松方向，更加灵活适度，保持流动性合理充裕。要引导货币信贷稳步增长，注意力度和时机选择。

报告认为，一是要利用好美联储暂缓加息的时间窗口，择机下调存款准备金率0.5个百分点，如外汇占款大幅减少，可考虑扩大降幅。二是暂不降息。当前，存贷款基准利率已处于历史低位，进一步降息对缓解融资难融资贵的边际作用应有限。如果利率进一步下调，可能会助推一、二线城市房价，引发新一轮资产价格泡沫，并加大跨境资金流出以及人民币贬值压力。

对三、四线城市，政府要制定符合市场规律的去库存配套政策，综合运用财政、金融、土地等手段，助力房地产去库存，包括而不限于支持农民工购房、开拓商品房向租赁市场转化、控制新增土地供应、创新宅基地流转和抵押方式等。

对近期“过热”的一线楼市，地方政府要严守政策底线，遏制房价过快上涨，适度收紧信贷；加大土地供应，增加房地产供给；出台价格引导政策，防止过度炒房。

中国总理李克强此前表示，经济调结构过程中出现短期小幅波动难以避免。今年经济增长的预期目标定在6.5%-7%，增长目标富有一定弹性。（完）