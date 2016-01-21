今年中国GDP增速料降至6.7% 稳增长需加大政策力度--交行

路透北京1月21日 - 中国交通银行周四发布今年中国经济展望，预计全年经济运行呈前低后稳特征，GDP(国内生产总值)增速可能放缓至6.7%，政策仍将在稳增长和调结构之间加以平衡，短期内稳增长需要加大政策支持力度。

交行金融研究中心发布的报告称，2016年中国经济运行存在四方面不确定性：全球经济缓慢复苏但前景并不明朗；美联储加息和大宗商品低位震荡；去产能与工业通缩双重压力；房地产投资能否企稳。

交行表示，今年上半年，由于前期投资资金来源增长缓慢，房地产投资增速可能继续下行，经济增速有进一步下行的压力，二季度之后前期大量稳增长政策逐渐释放效力，当期政策力度逐渐加大，经济运行趋稳转好。

“预计2016年四个季度经济增速分别为6.6%、6.7%、6.8%、6.7%，全年经济运行呈前低后稳特征。”报告称。

报告认为，政策方面，2016年仍将在稳增长和调结构之间加以平衡。加大供给端的结构性改革不意味着放弃需求管理，未来需要通过财政政策、货币政策和产业政策、体制改革相配合，实现供需两端齐发力。

其中，货币政策将统筹兼顾稳增长、调结构和防风险，总体保持稳健偏松格局，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。

交行并认为，今年央行降息会较为谨慎。基准利率已达历史最低、美联储加息导致中美利差进一步收窄、PPI持续负增长主要是结构性问题、降息的刺激效果递减但负面效应开始积累等因素，将制约存贷款基准利率进一步下调空间。

而目前法定准备金率水平仍属高位，为对冲外汇占款减少、提高货币乘数、促进信贷适度增长，预计2016年存款准备金率仍将适度下调，全年可能下调2-4次，每次50个基点。

**投资继续下行**

报告指出，从投资、出口、消费三驾马车看，今年可能呈现“投资下降，出口回升，消费持稳”的局面。

预计2016年固定资产投资增速将从上年的10%进一步下滑至9.5%。在加大去产能力度、制造企业不良贷款率上升、工业通缩延续的三重压力下，自主扩大投资的意愿走弱，制造业投资增速可能进一步降至5.5%。

房地产去库存压力很大，年初房地产投资增速可能继续下探。随着销售回暖逐渐消化库存，下半年有可能带动房地产开发投资企稳回升至3%，但存在很大不确定性。“十三五”开局之年可供启动的基建投资项目较多，基础设施投资增速可能实现18%左右的快速增长。

交行认为，2016年有利于出口增长的因素增加，包括美欧经济复苏带动外需环境缓慢改善，对外经贸合作加深和区域贸易自由化水平的提高，国内自贸区及国家级新区改革创新开启对外贸易发展新时期，促进外贸增长政策继续出台并加快落实。

但新环境下出口潜在增长空间有限，TPP等新的国际经贸关系协定的形成对中国出口将带来影响。虽然中国出口占全球的比重继续上升，但局部优势减弱。预计出口形势有望好转但只能实现2%的低速增长，进口跌幅收窄至2%。

2016年社会消费品零售总额将保持稳健增长，增速10.8%左右，消费在经济总量中的占比将逐渐提升，成为稳定经济增长的第一动力。

通胀方面，2016年CPI运行将趋平稳，不会出现大幅波动。流动性的持续充裕将推动CPI小幅上升1.8%。而在输入性通缩和去产能压力延续的情况下，PPI跌势仍将延续一段时间，2016年下半年PPI负值可能逐步收缩，全年PPI同比降幅可能缩小至3.9%左右。

交行认为，中国仍具备较好的经济基本面和较高的投资回报率，且投资领域越来越开放，沪港通、深港通、开放境外各类金融机构进入中国外汇和债券市场等改革红利将吸引更多境外资金流入中国，未来资本长期单边流出的可能性不大。2016年中国国际收支将更趋平衡合理。资本项目开放是大方向，但近期在开放的节奏上或将保持适度审慎。

人民币汇率方面，2016年人民币兑美元汇率尽管不存在持续大幅贬值的基础，双向波动、弹性加大将成为趋势；但在中国经济下行压力、美联储加息预期及资本流出等因素影响下，人民币短期的、阶段性适度贬值在所难免。同时，离、在岸即期汇率或将存在一定偏离度。

信贷方面，交行预计2016年全年银行信贷供给较为稳健，非信贷资产配置将更为灵活，各类直接融资占比也将有所提升。全年社会融资规模可能达到16.5万亿元左右，其中新增信贷约12.7万亿元。全年货币政策将保持稳健偏松格局，广义货币M2增速在13%左右。

本周稍早公布的GDP等数据显示，中国2015年经济增速6.9%，正式降挡至“6时代”，创出25年来最低。展望2016年，去产能、去库存对投资和工业的重压依旧，新旧经济增长动力转换仍青黄不接，预计经济增速将再下一个台阶。（完）