明年中国经济增速料降至6.6-6.8% 须加大积极财政实施力度--社科院（更新版）

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路透北京12月16日 - 中国社科院周三发布2016年中国经济蓝皮书指出，考虑到中国潜在增长率趋降、外需持续疲弱，国内投资将回归常态等因素，明年中国经济增速预计降至6.6-6.8%；而在经济下行压力持续加剧的形势下，加大积极财政政策实施力度十分必要，同时要继续实施结构宽松的货币政策。

蓝皮书预计，2015年中国经济增速7%左右，继续保持在合理区间；从三大需求看，预计2015年全社会固定资产投资将回归到10%左右的更加可持续的新的增速平台上；社会消费品零售总额总体继续保持平稳增长态势，名义增速料在10.7%；贸易增速的下降仍处于相对可接受的区间范围内，全年货物贸易顺差将大幅增加。

“中国经济进入了一个全面的、综合的、内涵性的增长路径，这个路径才能使我们摆脱中等收入陷阱，才能使得我们最终成为发达国家。”社科院原副院长李扬在发布会上表示。

他指出，目前国际环境确实不利，而且在向不利的方向发展，而国内若仅就速度来说，GDP、与GDP相关的财政收入的速度、货币供应、物价等看来也让人有些担心，但从积极的一面来看，中国现在选择的是一个更综合、更可持续、更加人性的发展。

他举例来说，最近北京雾霾红色预警，政府采取很多措施，包括关厂停车等意味着GDP要减少的措施。在遇到雾霾的时候选择要蓝天而不要GDP，中国已进入一个选择时期，更倾向于环境、质量、效益这样一些内涵指标，而不是过去那些显而易见的指标。

蓝皮书预计，2016年中国经济增长6.6%-6.8%。主要考虑是：中国经济已经进入新常态，结构调整在加快，潜在增长率区域下降；全球贸易低速增长，外部需求疲弱态势仍将持续；国内投资基数已经十分巨大，投资增速将回归常态；消费总体仍将保持平稳。

通胀方面，蓝皮书预计通缩压力将持续，2016年居民消费价格指数（CPI）上涨2.1%，工业品出厂价格指数（PPI）下降3.7%，扣除食品和能源价格的核心CPI上涨1.9%。

**须加大积极财政实施力度**

“当前我国经济下行压力和通货紧缩压力持续。在此形势下，2016年加大积极财政实施力度十分必要。”社科院数量经济与技术经济研究所副所长李雪松表示，他也是蓝皮书主要执笔人。

蓝皮书指出，中国财政赤字规模总体处于可控范围。为加大财政政策力度，建议2016年财政赤字规模可扩大至21,200亿元，比2015年增加5,000亿元，财政赤字规模与国内生产总值比率仍可控制在3%以内。其中，中央财政赤字11,200亿元，比2015年增加1,000亿元，地方财政赤字10,000亿元，比2015年显着增加4,000亿元。

蓝皮书强调“2016年积极财政政策应着眼于算总帐，可适度增发专项建设国债。”要综合考虑提高赤字率、扩大发债规模、进一步推进“营改增”、土地出让金变化、国企利润下降、规范地方投融资平台等多方面因素对财政政策在扩张和紧缩两个不同方向上的总影响，使财政政策积极真正积极起来。

同时，加快构建新的地方税体系，适度扩大地方财政税源。传统分税制财政体制下的中央与地方财政关系，决定了以营改增为主体内容的结构性减税政策，必然会严重削弱地方财政收入增长的能力。

在货币政策方面，蓝皮书建议实施结构宽松的货币政策，防止陷入债务与通缩恶化的循环。短期内应更多参考GDP平减指数的变化，以防止实体经济面临的通货紧缩压力加大，陷入债务与通缩的恶化循环。明年应继续结构性地下调存款准备金率。利用抵押补充贷款等工具创新基础货币投放补充渠道，并对商业银行定向提供流动性，进一步引导银行对商业银行定向抵押贷款的中期政策利率。

同时，还要推进多层次资本市场发展，改善金融结构；加快金融机构治理体制改革，改善金融宏观审慎风险管理，防范系统性金融风险。（完）