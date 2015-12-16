明年中国经济增速料放缓至6.8% 下半年房地产投资可能企稳回升--人行工作论文（更新版）

路透北京12月16日 - 中国人民银行研究局周三发布最新工作论文预计，今明两年中国GDP增速料分别放缓

至6.9%和6.8%，居民消费价格指数（CPI）料分别增长1.5%和1.7%。

央行并预计，本轮房地产销售回暖带动房地产投资回升的时滞很可能长于历史规律，即房地产开发投资的

企稳回升更可能发生在明年下半年。

央行的基本判断是，明年经济增长将在合理区间内保持基本稳定，但亦主要面临三个方面的压力：明年上

半年制造业投资增速可能继续放缓；在不良贷款率上升周期，银行贷款较为谨慎；国内外金融领域的不确定性

。

“根据历史经验，制造业企业的利润率和产能利用率是投资的主要领先指标，因此短期之内制造业投资仍

然可能呈现减速的态势。”工作论文称，“当然，如果2016年中房地产开发投资增速开始回升，就可能拉动明

年下半年制造业投资的增长。”

今年以来工业利润增速一直在零增长左右徘徊，没有明显起色。前三季度全国规模以上工业企业实现利润

4.3万亿元，同比下降1.7%。另外，从一些主要企业（如钢铁、玻璃等企业）的产能利用率的指标来看，利用

率还在低谷徘徊，尚未看到明显反弹的迹象。

以下为央行研究局对主要宏观经济指标的基准预测：

2014 2015（预测） 2016（预测）

实际GDP 7.4 6.9 6.8

CPI同比 2.0 1.5 1.7

PPI同比 -1.9 -5.2 -1.8

固定资产投资 15.7 10.3 10.8

社会消费品零售总 12 10.8 11.1

额

出口 6.1 -2.9 3.1

进口 0.5 -14.8 2.3

贸易顺差/GDP 3.7 5.5 5.3

经常项目顺差/GDP 2.1 3 2.8

央行表示，据其模型测算，财政政策和货币政策的变化在5-9个月之后将显现出对实体经济的最大效果；

预计今年前三季度启动的一系列稳增长宏观调控措施，应该在今年四季度至明年上半年开始显现出更为积极的

效果。

中国央行2015年年初以来已经五次降息、五次降准。但当前国内短期利率的变化对收益率曲线长端的影响

仍弱于其他一些国家，央行认为这表明利率传导效率还有待提高。

对此，央行称，未来还需要进一步完善债券发行结构、方式和品种，放松对交易主体的准入限制，发展期

货和衍生品市场，提高市场流动性；还有必要通过贴息、担保、完善征信系统、开拓新的融资渠道等手段，进

一步降低中小企业和科技企业的融资成本。

**明年CPI略有回升，PPI降幅收窄**

央行认为，明年CPI涨幅略有回升、PPI降幅收窄的主要原因包括大宗商品价格止跌和今年货币政策滞后效

应以及产出缺口变化等。

“我们的模型显示，宏观政策调整对CPI的影响在大约5个季度之后达到峰值。”央行称，2015年年初以来

五次降息、五次降准，积极财政政策力度进一步加大，都将在一定时滞之后对通胀产生影响。

而对CPI影响较大的猪肉价格上涨周期可能已接近尾声，未来一段时间由于猪肉价格引起物价大幅变化的

概率较低。

今年3-8月猪肉价格累计上涨40%左右，此后开始环比下降。最近，22个省市猪粮价格比已恢复到8左右，

明显高于6左右的正常比例；生猪存栏量已连续4个月环比回升；玉米价格也开始呈现下行趋势。

“猪肉价格水平趋于平稳，估计未来猪肉价格涨幅有限。”央行称。

**房地产投资企稳回升更可能发生在明年下半年**

从今年4月份开始，全国商品房当月销售额同比增速由负转正，到6-7月份同比增速进一步达到33%。虽然

此后几个月的增速有所回落，但4-11月份的同比增速平均值仍达到22.4%，明显高于去年1月至今年3月份期间

的负增长情况（这15个月平均同比增速为-7.8%）。

另外，300个城市土地出让金收入的同比增速也在过去几个月内已开始复苏。

“销售回暖和土地出让收入的增长预示着未来房地产开发投资有望企稳复苏，对历史数据的分析表明，购

房需求改善领先于房地产投资回升约3个季度。”工作论文称。

但考虑到本轮周期中库存绝对量较大、部分中小城市的需求复苏相对疲弱，房地产新开工面积同比仍在下

降，估计此轮房地产投资复苏将较为缓慢。

“我们预期此轮销售回暖带动房地产投资回升的时滞很可能长于历史规律，即房地产开发投资的企稳回升

更可能发生在明年下半年。”央行称。（完）

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