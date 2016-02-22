预计中国今年GDP目标为6.5-7% 预算赤字率上调至3%--中金

路透北京2月22日 - 中国大型投行--中金公司周一发布全国两会（全国人大和政协会议）前瞻报告称，中国稳增长政策地位上升，预计2016年国内生产总值（GDP）增长目标将从2015年的7%下调至6.5~7%。

在政策方面，中金预计，预计今年的预算赤字率目标将从去年的2.3%上调到3%，准财政的政策力度也将加大，比如，以财政贴息为杠杆，通过政策性银行发行专项债券支持基建投资的力度加大，预计其发行规模将是去年8千亿元的两倍以上。

货币政策仍将保持稳中偏松的态势，支持经济增长。预计今年政府M2和社会融资的目标均将设定在13%左右。

以下为中金报告全文：

全国人代会和政协会将分别于3月5日和3日召开，会议将主要审议《2016年政府工作报告》和《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》，政府将对外公布今年的工作目标、政策，以及未来五年的经济工作方向。在投资者对未来中国经济增长预期不明的情况下，有必要把握好政府的经济目标、宏观政策基调及其决策背后的逻辑。

稳增长的地位上升，经济增长有底线，预计2016年政府GDP目标将从2015年的7%下调至6.5~7%。在2014年、2015年连续两年经济增长没有达到政府目标（实际GDP分别增长7.3%和6.9%，目标分别为7.5%和7%；历史上只有1998年因亚洲金融危机和政府解决国企脱困没有实现增长目标）之后，将增长目标下调是合理的选择。

但是，鉴于2020年经济增长比2010翻番目标具有约束性，政府仍然希望保持一定的经济增长。而且，今年结构性改革的任务艰巨，保持一定的增长可以为调结构提供一个稳定的宏观环境。

另外，今年是第一次将增长目标设定为一个区间，表明政府至少在意愿上，不会过分追求增长，而是希望把更多精力放在结构调整和深化改革。我们注意到，江苏、山东等省份已经将今年GDP目标设定为增长区间，并将供给侧改革列为政府工作首位。

稳增长需要积极的宏观政策。首先，财政政策将发挥更加积极的作用。1）预计今年的预算赤字率目标将从去年的2.3%上调到3%。由于加大盘活公共部门储蓄的力度而盘活的资金不计入当年财政收入，去年实际赤字率达到3.5%，预计今年的实际赤字率将进一步扩大。2）此外，准财政的政策力度也将加大，比如，以财政贴息为杠杆，通过政策性银行发行专项债券支持基建投资的力度加大，预计其发行规模将是去年8千亿元的两倍以上。3）落实各项减税工作，主要通过金融、房地产、建筑以及生活服务业的营改增进行，预计减税2000亿元左右，小微企业的税负也有望得到进一步减轻。为了体现减税意图，预计今年财政部将开始研究降低制造业增值税、减轻企业社保缴纳负担、个人所得税综合征缴等问题，企业部门的税负下调的空间比较大。

其次，货币政策仍将保持稳中偏松的态势，支持经济增长。预计今年政府M2和社会融资的目标均将设定在13%左右，M2增长略低于去年13.3%的实际增长，社融增长目标快于去年12.4%的实际增速。按此测算，今年全年社会融资新增目标为18.0万亿元，去年实际为15.4万亿。货币金融环境仍然相对有利，市场利率有望进一步下行。人民币汇率重在形成机制的完善，更加关注一揽子汇率的稳定，但对人民币兑美元汇率也会有所管理，借鉴去年8月汇改和今年初汇率大幅波动的经验，防止贬值预期的形成。再次，基建投资的支持力度可能进一步加大。鉴于制造业投资低迷，房地产投资存在不确定性，基建投资有必要加大力度。在具体投资项目选择上，与市政相关的基础设施、城市轨道交通、停车场、地下管廊建设有望加强。

最后，出台保持消费平稳增长的政策，包括税收、金融支持、加大财政转移支付和社会福利支出、加大扶贫力度等。

供给侧改革的任务预计将进一步细化，并在国务院层面出台相关执行文件，但具体成效需要看政府的执行力。去年12月召开的中央经济工作会议释放出加快供给侧改革的意愿，并明确提出了“去产能、降成本、去库存、降杠杆、补短板”的五大目标。我们预计目标会得到进一步的分解和明确，相关文件将在上半年陆续出台。

虽然实施供给端改革有助于提高全要素生产率，提升投资者对中国经济增长的预期，但具体影响需要看具体执行文件的力度。比如，春节前夕，国务院分别发布了关于钢铁行业、煤炭行业化解过剩产能的指导意见，去产能力度大幅低于预期，中国产能过剩情况在一段较长的时间内难以改善。因此，关于后四项目标的具体进展，还需观察后续相关执行文件的规定和具体部门的政策。

“十三五”规划纲要明确未来经济转型的方向。首先，预计“十三五”期间政府确定的预期平均增长目标为6.5%左右，但这是一个底线增长目标，如果低于这个目标，翻番目标将难以实现。

其次，“十三五”是落实改革的时间窗口。1）财税改革重在减税以及划分中央地方关系，今年的减税主要通过“营改增”实现；企业的社保缴费负担较重，将在未来几年逐步解决；房产税草案开始起草，预计将在2017年提交人大立法；环保税有可能在今年提交全国人大立法。2）国企改革侧重提高效率，国企改革侧重提高效率，减少垄断，建立具有竞争力的企业集团。虽然国企改革总体方案和有关文件均已出台，但短期进展不尽如人意，预期配合去产能工作，国企的兼并重组有望加快。3）金融改革提高资金配置效率，包括金融业市场化、金融与实体经济关系和风险管理三方面，同时适当调整货币政策框架，构建利率走廊和有效的利率传导机制，更多地通过公开市场操作管理流动性，影响经济活动。

再次，基建投资将对经济增长发挥重要作用，新型城镇化特别是大城市的发展将成为经济增长的新动力，预计市民人口年均增长两千万，是此前十年年均增长的两倍，带来新型基建投资机会。

第四，大力度改善民生，通过人口、户籍改革促进人口的自由流动，逐步建立全国统一的社保体系，将养老保险上交中央政府统一管理。

第五，提升消费率，促进宏观经济结构转型，预计消费年均增长率为10.5%，比总体经济名义增速高2个百分点以上。

第六，实现有质量的经济增长，促进产业升级，加快发展节能环保产业；淘汰传统产业的过剩产能，促进信息科技、新能源等新兴产业的发展。

此外，预计今年继续规范政府和经济主体行为，降低经济运行的交易成本，提高经济运行的效率。为配合政府部门改革、依法治国和减政放权，全国人大的工作将涉及到经济方面的立法、修法。

去年，《商业银行法》、《大气污染防治法》获得修正和通过。预计今年《证券法》、《价格法》等会继续修改，环保税也将在今年立法，房产税的立法工作也开始启动。但由于全国人大会议时间短，大部分立法、修法工作将在会后由全国人大常委会审议通过。（完）