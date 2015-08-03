新兴产业崛起和消费升级帮助减缓中国GDP下行步伐--招商证券

路透北京8月3日 - 投资者自去年开始持续低估中国GDP实际增速。中国国内券商--招商证券认为，新兴产业崛起和消费升级将在经济增速下台阶的过程中放缓GDP增速的下滑速度，这可能也是市场2014年以来持续低估GDP的重要原因。

该券商在最新报告中指出，在经济转型过程中，若仍以传统产业的表现来判断实体经济走势，二者之间的偏误可能会更加明显。

“2013年以来第二产业对GDP的贡献率明显下滑，工业与GDP的相关性相应下降，”报告称，“并且，在国家产业政策的支持下，新兴产业的发展势头较为强劲。”

招商认为，2013年至今电子设备制造业增速较为稳定，而钢铁、水泥等行业增速呈现下滑势头，新兴产业的崛起可能已经在对冲传统产业衰落的不利影响。

2013年至今电子设备制造业增速较为稳定，始终维持在10-15%的区间内，然而钢铁和水泥行业的工业增速已经从10%回落至5%附近。

而且目前来看，新兴产业发展势头强劲。上半年软件产业实现利润2,193亿元人民币，接近同期全部制造业实现利润的10%；软件业务收入同比增长17.1%，软件产业利润总额同比增长12.6%，而同期制造业的主营业务收入和利润增速分别仅为2.6%和6.1%。

招商认为，在转型期内原有实体经济观察指标体系可能存在两方面问题：第一是工业对国民经济的影响程度下滑，通过工业增加值来判断GDP 的准确性下降，第二是新兴产业的快速发展，可能导致通过中上游行业高频数据来判断工业形势的准确性也在下降。

**消费重要性可能被低估**

在经济增长从高速向中高速切换的过程中，第三产业对GDP增速的拉动正在逐年上升，消费对国民经济的影响程度提高，居民收入较为稳定以及消费升级是主要原因。

“全国居民人均可支配收入增速和人均消费支出在过去七个季度内均高于同期GDP增速，而且信息消费、娱乐消费的崛起进一步推动消费对GDP的影响，”报告称。

移动互联网接入流量在今年上半年大幅上升，6月流量超过32,000万GB，而去年同期仅为15,959万GB，增速超过100%。网络购物更加火爆，1-6月实物商品网上零售额同比增长8.6%。

另据国内媒体报导，7月18日全国单日票房高达4.35亿元，刷新了今年4月12日创下的单日票房3.83亿历史最高记录。截止26日，7月全国票房已经达到49.95亿元，即将突破50亿大关，而2013年单月票房最高记录还不到25亿元。

与此同时，反腐对高档餐饮消费的冲击力度逐步下降。今年上半年，限额以上企业餐饮收入同比增长6.31%，这是十八大以来的最高水平；并且由于收入稳定增长，普通居民的餐饮消费水平快速提升，6月当月普通企业餐饮收入同比增长20.2%，是2012年以来的最快增长。

回顾过去25年的数据，招商发现，只有消费增速与25年来的历史均值差距不足1个百分点，投资、出口均明显低于历史均值，这也反映了转型期消费需求的相对稳定状态。

“受国家政策鼓励、收入稳定增长和人口结构变化的影响，近期传统的餐饮、新兴的信息、娱乐等多种消费需求均呈现快速提升或向好趋势，这些新变化有助于提升消费对经济增长的带动作用，”报告称。

今年二季度，第三产业对GDP贡献率达到56.7%，而第二产业的贡献率仅为39.9%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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