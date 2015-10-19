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中国财经 | 2015年 10月 19日 星期一 10:06 BJT

中国三季度GDP同比增6.9% 9月工业增加值增5.7%

路透北京10月19日 - 中国国家统计局周一公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%，但仍创下2009年一季度以来最低；三季度GDP环比增长1.8%。

国家统计局并公布，1-9月固定资产投资同比增长10.3%，路透调查中值为10.8%；9月规模以上工业增加值同比增长5.7%，社会消费品零售总额同比增10.9%， 路透调查预估中值分别为6%和10.8%。

统计局在新闻稿中称，中国经济增速虽略有回落，但仍处于合理区间；中国国内外环境依然复杂严峻，经济仍存在下行压力。

今年前三季度，中国GDP同比增速为6.9%，房地产开发投资同比增长2.6%。

三季度及9月详细数据如下（同比%）：

实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期

三季度国内生产总值(GDP) 6.9 6.8 6.4 ~ 7.2 7.0 7.2

9月数据:

工业增加值 5.7 6.0 5.7 ~ 6.9 6.1 8.0

固定资产投资(不含农户)(1-9月) 10.3 10.8 10.5 ~ 11.1 10.9 16.1

社会消费品零售总额 10.9 10.8 10.1 ~ 11.5 10.8 11.6

*注：固定资产投资增速前值为1-8月数据，上年同期为2014年1-9月数据。

国家统计局上周公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，低于路透调查预估中值1.8%；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，符合路透预估中值。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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