中国三季度GDP同比增6.9% 9月工业增加值增5.7%

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透北京10月19日 - 中国国家统计局周一公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%，但仍创下2009年一季度以来最低；三季度GDP环比增长1.8%。
国家统计局并公布，1-9月固定资产投资同比增长10.3%，路透调查中值为10.8%；9月规模以上工业增加值同比增长5.7%，社会消费品零售总额同比增10.9%， 路透调查预估中值分别为6%和10.8%。
统计局在新闻稿中称，中国经济增速虽略有回落，但仍处于合理区间；中国国内外环境依然复杂严峻，经济仍存在下行压力。
今年前三季度，中国GDP同比增速为6.9%，房地产开发投资同比增长2.6%。
三季度及9月详细数据如下（同比%）：
实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期
三季度国内生产总值(GDP) 6.9 6.8 6.4 ~ 7.2 7.0 7.2
9月数据:
工业增加值 5.7 6.0 5.7 ~ 6.9 6.1 8.0
固定资产投资(不含农户)(1-9月) 10.3 10.8 10.5 ~ 11.1 10.9 16.1
社会消费品零售总额 10.9 10.8 10.1 ~ 11.5 10.8 11.6
*注：固定资产投资增速前值为1-8月数据，上年同期为2014年1-9月数据。
国家统计局上周公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，低于路透调查预估中值1.8%；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，符合路透预估中值。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。