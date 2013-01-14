国研中心：中国今年GDP料增约8%

海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购 涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透北京1月14日 - 中国国务院发展研究中心发布报告称,中国经济目前或已告别了持续30多年的高速增长,进入到一个次高速增长阶段,并预计今年GDP(国内生产总值)同比增速仍将保持在8%左右.
上海证券报周一并援引国研中心企业研究所报告称,中国长期经济增速将放缓,因受制于存在内外结构失衡、投资消费结构失衡、产业结构失衡、收入分配结构失衡等深层次问题,在约束经济增长的制度改革之前,结构性失衡问题仍将长期存在.
国家发改委副主任张晓强上周曾表示,中国2012年经济成长率可以达到7.7%,超过7.5%的年初预定目标;2013年中国经济增速则预计在7.5%左右.
国务院发展研究中心主任李伟在报告发布会上亦提出,尽管2012年四季度以来经济增长已呈见底趋稳的明显迹象,但在相当一个时期中国企业将会面临四大结构性挑战:产能过剩和各地产业高度同质化;复杂的国际环境;新一轮科技和产业革命;逐渐减弱的人口红利.
报告并提醒,2012年发达国家新一轮宽松货币政策对全球的影响复杂而深远,中国必须高度关注输入型通胀的问题.
"中国经济的潜在增长率确实存在下降的可能."报告指出,主要原因有:劳动力供求状况已悄然发生了变化;中国技术引进消化吸收的空间逐步缩小;进一步进行基础设施投资的潜力有所下降;东部发达省市增长明显回落.
尽管如此,报告称,依然应该对中国经济充满信心,从中长期发展来看,中国经济还有很大的潜力,中国前30年发展所依托的许多优势并不会在未来10年内完全消失,同时,中国30年发展积累了巨大的财富、经验和技术储备,为调整经济结构、转变发展方式，实现健康、较快的发展提供了坚实支撑.
中国人民银行近日召开工作会议明确,今年将继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长,并着力提高调控的前瞻性、针对性和灵活性.要处理好稳增长、调结构、控物价、防风险的关系,把握好货币政策调控的重点、力度和节奏.(完)
(发稿 赵红梅；审校 张喜良)
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