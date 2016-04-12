一季度中国GDP增速料微降至6.7% 基建房地产助力投资企稳

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
调查结果: (同比,%)
预估中 前值 预估区间 上年同期 预测
值 数
2016年一季度国内生产总值（G 6.7 6.8 5.8 ~ 7.2 7 64 DP）
工业增加值 5.9 5.4 5.0 ~ 6.8 5.6 38
固定资产投资(不含农户)(1-3 10.3 10.2 9.6 ~ 11.5 13.5 36 月)
社会消费品零售总额 10.4 10.2 10 ~ 11.5 10.2 38
注：GDP前值为去年四季度数据，上年同期为去年一季度数据；固定资产投资数据前值 为1-2月累计数据。
路透综合64家机构预测中值结果显示，中国一季度GDP同比增速预计小幅滑落至6.7%，利好政策之下基建和房地产投资加速，为一季度经济企稳提供支撑。
而随着基建投资陆续落地，大宗商品价格回升，工业增加值也有望获得改善；房地产销售强劲则有助于消费增长。
“3月，宏观经济数据总体有所改善。在基建和房地产投资的带动下，一季度中国经济的增长好于去年年底的市场预期。”华泰证券报告称，基建及地产投资在扩大，部分中游制造业与工程机械行业的需求出现一定回升，下游耐用品消费也略有抬头。他们对一季度GDP的预测为6.7%。
不过他们同时指出，工业增速难有明显突破，一是去产能仍是政策基调，二是追加投资拉动工业品产量的“边际效用”已经来到瓶颈。此外，2016上半年，制造业和地产投资体量超预期可能性不大，基建投资以保经济增速底线为首要目标，固定资产投资增速中枢在9.6~10%之间可能性较大。
光大证券分析师徐高等较为乐观。他们报告称，1-2月经济数据显示需求面出现企稳回升迹象，在房地产与基础设施投资带动下总投资增速出现改善。3月份需求回暖开始向生产面传导。预计3月工业增加值同比增速将较1-2月5.4%的水平显着回升至6.5%左右。
“目前数据体现的经济企稳仅是‘小荷才露尖尖角’，随着稳增长政策推动下，经济复苏态势将更为明显的确立。”光大报告称。
中国国家统计局局长宁吉喆日前在山东调研时表示，调研显示年初以来在一系列政策措施作用下，各地经济运行总体平稳，稳中有进，出现了一些积极变化，但也要看到，国内外环境依然复杂严峻，行业、地区运行态势分化明显，不稳定不确定因素依然较多，经济下行压力仍不容忽视。
中国最新公布的3月PPI环比逾两年来首度回正，预示大宗商品价格上涨带动工业效益反弹；CPI同比涨幅持稳，暂时缓解市场对通胀风险的担忧。
此前公布的PMI也显现积极信号。3月官方和财新制造业PMI双双超预期大幅反弹，分别创下九个和13个月高点，官方非制造业PMI恢复强势，财新服务业及综合PMI均扩张，显示内外需求改善助企业景气迎来转机，预计二季度经济明显改善，进入回暖通道。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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