一季度中国GDP增速料微降至6.7% 基建房地产助力投资企稳

调查结果: (同比,%)

预估中 前值 预估区间 上年同期 预测

值 数

2016年一季度国内生产总值（G 6.7 6.8 5.8 ~ 7.2 7 64 DP）

工业增加值 5.9 5.4 5.0 ~ 6.8 5.6 38

固定资产投资(不含农户)(1-3 10.3 10.2 9.6 ~ 11.5 13.5 36 月)

社会消费品零售总额 10.4 10.2 10 ~ 11.5 10.2 38

注：GDP前值为去年四季度数据，上年同期为去年一季度数据；固定资产投资数据前值 为1-2月累计数据。

路透综合64家机构预测中值结果显示，中国一季度GDP同比增速预计小幅滑落至6.7%，利好政策之下基建和房地产投资加速，为一季度经济企稳提供支撑。

而随着基建投资陆续落地，大宗商品价格回升，工业增加值也有望获得改善；房地产销售强劲则有助于消费增长。

“3月，宏观经济数据总体有所改善。在基建和房地产投资的带动下，一季度中国经济的增长好于去年年底的市场预期。”华泰证券报告称，基建及地产投资在扩大，部分中游制造业与工程机械行业的需求出现一定回升，下游耐用品消费也略有抬头。他们对一季度GDP的预测为6.7%。

不过他们同时指出，工业增速难有明显突破，一是去产能仍是政策基调，二是追加投资拉动工业品产量的“边际效用”已经来到瓶颈。此外，2016上半年，制造业和地产投资体量超预期可能性不大，基建投资以保经济增速底线为首要目标，固定资产投资增速中枢在9.6~10%之间可能性较大。

光大证券分析师徐高等较为乐观。他们报告称，1-2月经济数据显示需求面出现企稳回升迹象，在房地产与基础设施投资带动下总投资增速出现改善。3月份需求回暖开始向生产面传导。预计3月工业增加值同比增速将较1-2月5.4%的水平显着回升至6.5%左右。

“目前数据体现的经济企稳仅是‘小荷才露尖尖角’，随着稳增长政策推动下，经济复苏态势将更为明显的确立。”光大报告称。

中国国家统计局局长宁吉喆日前在山东调研时表示，调研显示年初以来在一系列政策措施作用下，各地经济运行总体平稳，稳中有进，出现了一些积极变化，但也要看到，国内外环境依然复杂严峻，行业、地区运行态势分化明显，不稳定不确定因素依然较多，经济下行压力仍不容忽视。

中国最新公布的3月PPI环比逾两年来首度回正，预示大宗商品价格上涨带动工业效益反弹；CPI同比涨幅持稳，暂时缓解市场对通胀风险的担忧。

此前公布的PMI也显现积极信号。3月官方和财新制造业PMI双双超预期大幅反弹，分别创下九个和13个月高点，官方非制造业PMI恢复强势，财新服务业及综合PMI均扩张，显示内外需求改善助企业景气迎来转机，预计二季度经济明显改善，进入回暖通道。（完）