明年中国GDP增速料放缓至7.1% 主因房地产投资减速--央行报告

路透北京12月14日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏等最新撰写报告预测，2015年中国实际GDP（国内生产总值）增速将略微放缓至7.1%, 主要下行压力来自于房地产开发投资的减速，但城镇就业情况料保持基本稳定。

央行网站刊登的该2015年中国宏观经济预测报告并预计，明年中国居民消费价格指数（CPI）涨幅为2.2%，出口增长加速到6.9%，经常项目顺差与GDP的比值为2.4%。

“在‘三期叠加’的背景之下，明年的我国经济将体现更多的‘新常态’特征，增长速度略有放缓，但就业情况和物价走势保持基本稳定，经济结构继续改善，经济增长的可持续性有所增强。”报告称。

报告指出，一方面，中国出口增长由于国外经济复苏等因素而将有所加速；另一方面，房地产开发投资由于前期商品房销售疲软而会继续减速。虽然出口加速有利于经济增长，但房地产投资减速产生的下行压力将难以为出口加速所完全对冲。

中国政府年初确定今年经济增长目标为7.5%左右，市场普遍预计明年增速目标将下调至7%。国家统计局数据显示，投资和消费明显回落拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点7.3%，前三季度经济增速则为7.4%。

上述央行报告并提到，其预测面临三个主要下行风险，包括地缘政治因素导致欧洲经济情况恶化；美国加息速度和力度大于预期，导致新兴市场经济体出现资本大规模流出、汇率大幅波动和经济减速，从而减少这些经济体对中国的进口需求；国内房地产市场价格出现大幅度下降，导致房地产销售、投资超预期减速。

不过，报告指出，虽然2015年的经济增长速度可能继续放缓，但城镇就业情况预计将保持基本稳定。估计2015年GDP增长7.1%所创造的城镇新增就业岗位将与2014年的水平基本相当，这主要得益于经济正由制造业主导的模式逐步向劳动密集程度更高的服务业转型。

此外，预计各项改革措施对促进结构调整的效果将逐步显现，2015年的经济结构将继续得到改善。最终消费对经济增长的贡献将继续上升，资本形成对经济增长的贡献将有所下降；第三产业占GDP的比重将持续上升；包括棚户区改造在内的民生支出、环保新能源等绿色产业的投入和产出、科技创新的投入和产出等将保持快速增长。

旨在为明年定调的中央经济工作会议周四闭幕。会议指出，中国经济运行仍面临困难和挑战，经济下行压力较大，但经济风险总体可控；要保持宏观政策连续性和稳定性，努力保持经济稳定增长。并强调，积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。（完）

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(发稿 李然; 审校 张喜良)

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