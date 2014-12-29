中国经济增速明年料放缓至约7%--国家信息中心（更新版）

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路透上海12月29日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2015年中国经济将呈现稳中缓降态势，预计GDP(国内生产总值)增长7%左右，政策方面建议继续实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字。

刊登在中国证券报的报告初步预计，2015年工业增加值增长7.8%左右，同比放缓0.4个百分点，CPI预计涨幅在2%以内，出口增速料提高至7%左右。

预计今年中国GDP增长7.3%左右，居民消费价格指数(CPI)上涨2.0%左右，出口增约6%。

“从三大需求来看，我国经济仍将处于向“新常态”过渡的阶段，房地产市场继续调整、制造业产能过剩化解进展缓慢、财政收支压力和金融风险有所上升，企业融资贵、融资难的问题没有得到根本解决，工业企业面临去库存矛盾，因而我国经济下行压力依然较大。”报告称。

尽管财政金融风险增大，但报告认为，总体上看，中国财政政策仍具备较大的空间，国家资产负债总体安全，财政赤字和政府债务余额均处于安全线以内，仍可进一步扩大赤字规模采取有力度的财政刺激政策。银行基准利率和存款准备金率较高，有足够多调节流动性的手段和工具。

全面深化改革不断释放制度红利，推进新型城镇化将会释放经济增长新的动力，区域差距使得中国经济回旋余地较大，以及新的内需潜力不断释放等使得中国仍具备保持稳定增长的基本条件。

报告分析指出，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，2015年世界经济增速可能会略有回升，但总体复苏疲弱态势难有明显改观，国际金融市场波动加大，国际大宗商品价格波动等非经济因素影响加大。国内经济虽然存在许多有利条件，但深层次矛盾和问题没有得到根本解决，中国经济将呈现出内在趋势性放缓态势，预计2015年GDP将增长7%左右。

投资增长呈放缓态势，基础设施建设是中国经济新常态阶段稳定投资的关键因素，基建投资有望保持较快增长。制造业仍然面临化解产能过剩的压力，制造业投资将会稳中趋缓。受房地产市场全面调整，特别是近一年来房地产开工面积、商品房销量、销售额等持续下降的影响，房地产投资仍将继续减速，但是商品房在建规模较大，房地产投资出现全面负增长可能性较小。

预计2015年固定资产投资名义增长14%左右，较2014年放缓1.5个百分点；房地产开发投资名义增长8%，较2014年放缓3.5个百分点。

消费增长基本稳定。随着经济总规模的增加和服务业占比的进一步提升，中国就业形势保持良好的态势，城乡居民实际可支配收入稳定增长，将有助于稳定居民的实际消费能力。预计社会消费品零售总额名义增长12%，增速与上年基本持平。

进出口增速将略有加快，人民币汇率进入有升有贬的动态走势，将有助于中国外贸出口恢复到稳定增长状态，初步预计，2015年出口将增长7%左右，进口将增长5%左右。全年外贸顺差4,300亿美元左右，国际收支保持小幅顺差。

物价水平继续保持分化态势，居民消费价格将面临一定的通缩隐忧，预计CPI将涨幅在2.0%以内，工业生产者价格继续呈下跌态势，PPI将下降1.5%左右，商品房价格将继续呈小幅下跌态势。(完)

(发稿 李宏薇/沈燕； 审校 张喜良/杨淑祯)

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