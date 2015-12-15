摩根大通经济学家预计中国2016年GDP增6.6% 汇率料进一步贬值4%-5%

路透北京12月15日 - 投行摩根大通中国首席经济学家朱海斌周二称，预计今年GDP增速降至6.9%，且明后两年中国经济仍然延续结构性下滑的趋势，预测2016年经济增速在6.6%，2017年则进一步下滑到6.4%。

他在媒体见面会上表示，双速经济现象将会持续下去，去产能意味着制造业与房地产投资将进一步下降，而基础设施投资以及消费与新兴服务业只能抵消一部分影响。

“未来几年面临最大的问题是怎么样防范在去产能和去杠杆过程中所出现的对经济的下拉，防范在这个过程当中出现经济硬着陆或者是金融风险这个问题。”他说。

中国中共中央政治局周一召开会议称，明年要积极稳妥推进企业优胜劣汰，通过兼并重组、破产清算，实现市场出清。要帮助企业降低成本，包括降低制度性交易成本、企业税费负担、社会保险费、财务成本、电力价格、物流成本等。

在朱海斌看来，明年政府会尽量把去产能和去杠杆分开进行，短期可能会更加关注去产能，而在去杠杆方面，至今没有看到任何迹象，以2015年整体社会债务占GDP比重计算，不但持续往上走，而速度也未放缓，这一现象可能在未来几年仍然会持续。

他进一步解释称，产能过剩的问题如果得以有效解决，PPI持续通缩的现象或许可以走出来，这对于企业的盈利或是自身金融风险来说是一个利好，“在那个大环境下可能下一步会做去杠杆的事情，这是我们理解的政策可能的走势”。

中央经济工作会议召开在即，朱海斌认为，从基调看今年仍然会维持积极的财政政策和稳健的货币政策的说法，改动的可能性并不是很大。

他并判断，明年财政政策可能会比今年更加积极，不会再出现紧缩性财政政策现象。同时，货币政策仍然会延续目前比较宽松的态势，但是从降息的步伐来看，可能比今年要明显放缓，明年进一步降息的空间会更有限。

“我们预测明年将有四次降准，很大程度上取决于汇率机制变化以后明年资本外流的情况。降息的话我们的预测是1-2次。一次降息是对称的降息。”他称。

汇率方面，朱海斌认为目前人民币实际汇率被高估了5%到10%，预计明年人民币对美元会贬值4%到5%，汇率高点大概可能会到达6.7左右。

他判断，明年企业资产负债表可能还有三千到四千亿美元规模需要调整，套期保值可能也会随着汇率波幅的增加也会有进一步的发展，预计央行会通过宏观审慎的工具压缩热钱的流出，“整体的判断，预计明年外汇储备还会下跌3,000到4，000亿美元的规模”。

为更加全面地反映一国货币的价值变化，中国外汇交易中心于12月11日首次发布CFETS人民币汇率指数。对此，朱海斌表示，这是非常积极的变化，但从央行官方语言看，并不意味着央行从盯住美元转到盯住一揽子，可以明确的是在未来汇率的判断上一篮子汇率指数的权重会越来越大，不会过多关注对美元的双边汇率。（完）