2014年中国GDP最终核实同比增7.3% 与初步核实数一致--统计局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月7日 - 中国国家统计局周四公布，经最终核实，2014年GDP现价总量为635,910亿元人民币，比初步核实数减少229亿元；按不变价格计算，比上年增长7.3%，与初步核实数一致。
2015年9月统计局曾公布，经初步核实，2014年GDP现价总量为636,139亿元，比初步核算数减少324亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%，比初步核算数降低0.1个百分点。
按照GDP核算时效性的要求，中国年度GDP要进行三次核算，第一次为GDP初步核算；第二次为GDP初步核实；第三次为GDP最终核实，每一次核算结果都会有所变化。
通常情况下，年度GDP初步核算在次年1月20日之前完成，初步核实在次年9月底之前完成，最终核实则在隔年1月完成。
以下为中国2014年GDP最终核实数与初步核实数对比：
行业 现价总量（亿元） 不变价增速（％） 产业结构（％）
终核 初核 差距 终核 初核 差距 终核 初核 差距
GDP 635910 636139 -229 7.3 7.3 0 100 100 0
第一产业 58336 58336 0 4.1 4.1 0 9.2 9.2 0
第二产业 271764 271764 0 7.3 7.3 0 42.7 42.7 0
第三产业 305810 306038 -229 7.8 7.8 0 48.1 48.1 0
农林牧渔业 60158 60158 0 4.2 4.2 0 9.5 9.5 0
工业 228123 228123 0 6.9 6.9 0 35.9 35.9 0
建筑业 44790 44790 0 9.1 9.1 0 7 7 0
批发和零售业 62423 62216 208 9.7 9.5 0.2 9.8 9.8 0
交通运输、仓 28494 28750 -256 6.5 7 -0.5 4.5 4.5 0
储和邮政业
住宿和餐饮业 11158 11199 -40 5.8 6.2 -0.4 1.8 1.8 0
金融业 46665 46573 92 9.9 9.7 0.2 7.3 7.3 0
房地产业 38001 38167 -166 2 2.3 -0.2 6 6 0
其他服务业 116098 116165 -66 8.5 8.6 -0.1 18.3 18.3 0
注：本表中国内生产总值总量、构成等数据中，有的不等于各产业（行业）之和，是由于数值修约误差所致，未作机械调整。（完）
欲览详情，请点击国家统计局链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。