2014年中国GDP最终核实同比增7.3% 与初步核实数一致--统计局

路透北京1月7日 - 中国国家统计局周四公布，经最终核实，2014年GDP现价总量为635,910亿元人民币，比初步核实数减少229亿元；按不变价格计算，比上年增长7.3%，与初步核实数一致。

2015年9月统计局曾公布，经初步核实，2014年GDP现价总量为636,139亿元，比初步核算数减少324亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%，比初步核算数降低0.1个百分点。

按照GDP核算时效性的要求，中国年度GDP要进行三次核算，第一次为GDP初步核算；第二次为GDP初步核实；第三次为GDP最终核实，每一次核算结果都会有所变化。

通常情况下，年度GDP初步核算在次年1月20日之前完成，初步核实在次年9月底之前完成，最终核实则在隔年1月完成。

以下为中国2014年GDP最终核实数与初步核实数对比：

行业 现价总量（亿元） 不变价增速（％） 产业结构（％）

终核 初核 差距 终核 初核 差距 终核 初核 差距

GDP 635910 636139 -229 7.3 7.3 0 100 100 0

第一产业 58336 58336 0 4.1 4.1 0 9.2 9.2 0

第二产业 271764 271764 0 7.3 7.3 0 42.7 42.7 0

第三产业 305810 306038 -229 7.8 7.8 0 48.1 48.1 0

农林牧渔业 60158 60158 0 4.2 4.2 0 9.5 9.5 0

工业 228123 228123 0 6.9 6.9 0 35.9 35.9 0

建筑业 44790 44790 0 9.1 9.1 0 7 7 0

批发和零售业 62423 62216 208 9.7 9.5 0.2 9.8 9.8 0

交通运输、仓 28494 28750 -256 6.5 7 -0.5 4.5 4.5 0

储和邮政业

住宿和餐饮业 11158 11199 -40 5.8 6.2 -0.4 1.8 1.8 0

金融业 46665 46573 92 9.9 9.7 0.2 7.3 7.3 0

房地产业 38001 38167 -166 2 2.3 -0.2 6 6 0

其他服务业 116098 116165 -66 8.5 8.6 -0.1 18.3 18.3 0

注：本表中国内生产总值总量、构成等数据中，有的不等于各产业（行业）之和，是由于数值修约误差所致，未作机械调整。（完）

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