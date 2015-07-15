中国二季度GDP同比增长7% 6月工业同比增长6.8%--国家统计局

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京7月15日 - 中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值（GDP）同比增幅持稳在7%，略高于路透预估中值6.9%；二季度GDP环比增长1.7%。
国家统计局并公布，1-6月固定资产投资同比增长11.4%，略高于路透调查预估中值11.2%；6月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10.6%，双双高于路透调查预估的增长6%和10.2%。
国家统计局在新闻稿中指出，二季度主要指标增速企稳向好，回稳基础还需要进一步巩固。
今年上半年，中国GDP同比增速为7%，工业和零售销售增速分别为6.3%和10.4%。
二季度及6月详细数据如下：
实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期
二季度国内生产总值(GDP) 7.0 6.9 6.5 ~ 7.4 7 7.5
6月数据:
工业增加值 6.8 6.0 5.4 ~ 6.5 6.1 9.2
固定资产投资(不含农户)(1-6月) 11.4 11.2 10.1 ~ 12.5 11.4 17.3
社会消费品零售总额 10.6 10.2 9.4 ~ 11 10.1 12.4
*注：固定资产投资增速前值为1-5月数据，上年同期为2014年1-6月数据。
国家统计局上周四公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.8%。(完)
(发稿 乔艳红；审校 黄凯)
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