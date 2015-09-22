今年中国GDP增速料为6.9% 稳增长政策仍需加码--社科院蓝皮书

路透北京9月22日 - 中国社科院发布中国经济增长报告（2014-2015）预计，2015年中国经济增长速度为6.9%。而全要素生产率的增进已经成为中国经济可持续增长的重中之重，尤其要重视中西部地区生产效率的有效改进。稳增长的宏观政策任务仍需加码。

上海证券报报导，蓝皮书认为，2015年，大量的改革和发展措施为未来发展打开了空间，但短期的宏观走势是不容乐观的，通缩机制在不断地侵害经济实体。金融市场建设和改革需要一定的时间才能推动转型。

“2015年上半年的经济数据表明经济仍然偏弱，特别是汇丰PMI的6月指标仍在50以下，其分类指数中的就业项目收缩很快，显示出更深层的调整已开始。”报告称。

根据GDP环比预测，2014年第四季度环比为1.4%，创近五年的最低值纪录；而2015年第一季度环比仅为1.3%，第二季度环比也只有1.7%。

据统计局最新数据，2015年上半年经济增速为7%，根据四个季度环比连乘的预测，如果第三季度环比上升与第二季度持平的话，2015年下半年的经济增长率将会更低，全年预计为6.9%。

报告认为，20世纪80年代以来中国大规模工业化的开展，根本上受益于自身有利的人口结构，30多年的高速经济增长与人口红利窗口正好重叠，而正在发生的结构性减速与人口红利窗口的关闭密切相关。1985-2007年，中国劳动年龄人口增长率为1.58%，2008-2015年下降到0.61%，根据年龄移算，2016-2020年将进一步下降到-0.4%。

报告还强调，产生体制性财政紧缩的主要原因是中国财政制度依然没有实现向现代财政制度的转型。

“我们以政府完成特定任务为己任，注重做项目和资本形成，保持着浓重的生产型特征，运行特征类似一个具有浓厚小农经济传统的计划经济企业。”报告称。

社科院经济所副所长张平认为，经济增长减速来自企业与个人投资的下降。与此同时，政府支出受困于财政收入下降和地方债务压力加大，尽管消费较为平稳，但收入预期也在下降。

他认为，贸易盈余更多地显示为衰退性的盈余，即进口大幅度下降导致的盈余，总体看经济疲弱趋势仍未改变。而金融市场建设和改革需要一定的时间才能推动转型，稳增长的宏观政策任务仍需加码。

中国今年确定的GDP增长目标为7%，今年上半年GDP同比增速亦为7%。

中国人民大学课题组此前发布的报告也预计，2015年国内生产总值（GDP）增速为6.9%，居民消费价格指数（CPI）上涨1.5%；2016年GDP增速为6.6%，CPI涨幅为1.8%。（完）