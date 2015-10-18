中国经济只要保持较充足就业等 约7%GDP增速高或低一点均可接受--总理

路透上海10月17日 - 中国国务院总理李克强近日表示，中国经济仍然处在合理区间。三季度一些重要数据环比在平稳当中略有回升，总体处于稳中趋缓、稳中向好态势。只要保持比较充足的就业等，7%左右的GDP增速高或低一点均可接受。

中国政府网刊登李克强在部分省（区、市）负责人经济形势座谈会上称，尽管当前经济下行压力仍然较大，但经济运行中不乏新趋势和新亮点。服务业增速快于第二产业，占了GDP的半壁江山，消费稳定增长，新产业新业态蓬勃发展，新亮点正在逐步显现，这些都为未来经济发展奠定了坚实基础。

“我一再说，只要保持比较充足的就业、百姓收入有所增长、环境不断改善，7%左右的GDP增速高一点低一点都是可以接受的。”李克强说。

但他同时指出，必须时刻要保持清醒头脑，丝毫不能低估当前和今后一段时期经济走势的严峻性和复杂性。当前世界经济走势艰难曲折、复苏乏力，全球贸易大幅下滑，而中国经济已与世界经济深度融合。与此同时，国内经济领域长期积累的深层次矛盾正在逐步凸显。投资、工业下行势头仍在延续，传统动能持续减弱。当前要着力巩固向好趋势，有效对冲下行因素，确保完成全年发展主要目标任务。

李克强并表示，简政放权、放管结合、优化服务等改革举措还要加大力度推进。此外，中国的互联网+“双创”(大众创业，万众创新)+“中国制造2025”，或将催生中国的一场“新工业革命”。

他同时指出，新型城镇化是中国经济的巨大潜力和优势。当前的三大动力中，有效投资的余地仍然很大，中西部铁路、公路，大型水利基础设施仍有很大投资空间。要加快推进水利、中西部铁路、棚改、城市地下管廊等重大项目建设，促进产城融合，多措并举推动消费升级，提高消费对经济增长的拉动作用。

此外，投资方式和投资程序也要改革，要积极吸引外资、民营资本。学会利用市场手段，采取公私合营（PPP）等方式，发挥财政资金的引导作用。

李克强并要求，要充分调动中央和地方两个积极性，营造各地竞相争先的发展环境，鼓励各地积极有为，创造性地开展工作。鼓励干事，就要有“容错机制”和“激励机制”。

中国将于下周一（19日）发布三季度GDP等宏观数据。路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。（完）