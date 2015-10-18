中国经济只要保持较充足就业等 约7%GDP增速高或低一点均可接受--总理

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月17日 - 中国国务院总理李克强近日表示，中国经济仍然处在合理区间。三季度一些重要数据环比在平稳当中略有回升，总体处于稳中趋缓、稳中向好态势。只要保持比较充足的就业等，7%左右的GDP增速高或低一点均可接受。
中国政府网刊登李克强在部分省（区、市）负责人经济形势座谈会上称，尽管当前经济下行压力仍然较大，但经济运行中不乏新趋势和新亮点。服务业增速快于第二产业，占了GDP的半壁江山，消费稳定增长，新产业新业态蓬勃发展，新亮点正在逐步显现，这些都为未来经济发展奠定了坚实基础。
“我一再说，只要保持比较充足的就业、百姓收入有所增长、环境不断改善，7%左右的GDP增速高一点低一点都是可以接受的。”李克强说。
但他同时指出，必须时刻要保持清醒头脑，丝毫不能低估当前和今后一段时期经济走势的严峻性和复杂性。当前世界经济走势艰难曲折、复苏乏力，全球贸易大幅下滑，而中国经济已与世界经济深度融合。与此同时，国内经济领域长期积累的深层次矛盾正在逐步凸显。投资、工业下行势头仍在延续，传统动能持续减弱。当前要着力巩固向好趋势，有效对冲下行因素，确保完成全年发展主要目标任务。
李克强并表示，简政放权、放管结合、优化服务等改革举措还要加大力度推进。此外，中国的互联网+“双创”(大众创业，万众创新)+“中国制造2025”，或将催生中国的一场“新工业革命”。
他同时指出，新型城镇化是中国经济的巨大潜力和优势。当前的三大动力中，有效投资的余地仍然很大，中西部铁路、公路，大型水利基础设施仍有很大投资空间。要加快推进水利、中西部铁路、棚改、城市地下管廊等重大项目建设，促进产城融合，多措并举推动消费升级，提高消费对经济增长的拉动作用。
此外，投资方式和投资程序也要改革，要积极吸引外资、民营资本。学会利用市场手段，采取公私合营（PPP）等方式，发挥财政资金的引导作用。
李克强并要求，要充分调动中央和地方两个积极性，营造各地竞相争先的发展环境，鼓励各地积极有为，创造性地开展工作。鼓励干事，就要有“容错机制”和“激励机制”。
中国将于下周一（19日）发布三季度GDP等宏观数据。路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。（完）
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。