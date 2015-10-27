中国经济“破7”并非意味滑出合理区间--专家

路透北京10月27日 - 中国人民日报周二刊登国家发改委宏观经济研究院署名杜飞轮的文章指出，三季度中国经济增速”破7“并非意味着经济滑出合理区间，也不意味经济引擎熄火，应理性看到中国经济增速。

文章指出，今年中国经济增长预期目标为7%左右，并不是增速一定要达到7%或以上；而且从先行指标运行看，经济短期企稳回升是大概率事件，可以预计政策支持全年实现7%左右增长是有能力和有保障的。

“经济向下略有波动，只要没有减速过快、过猛甚至失速都是能接受的。”文章称，“当前6.9%的增速仍在预期的合理区间之内，不用惊慌失措。”

文章表示，6.9%的增速没有打破总体平稳格局，虽然工业、投资和出口等指标下滑，但就业和物价等指标并没有跌破底线，CPI仍在可控范围，尤其居民收入情况较好，带动消费呈现稳定增长。

而且6.9%的增速在全球来看仍属快速，年度增速若为6.9%，意味着现价增量将超过8,000亿美元，比中国五年前的10%增速带来的增量规模还要大。

“虽然中国经济发展中仍存在产能过剩、财政金融风险等风险和隐患，也面临新旧动力接续的压力，但经济发展的引擎并未熄火，正在砥砺前行。”文章称，“从先行指标运行看，经济短期企稳回升是大概率事件。”

此外，中国外贸出口先导指数已经结束连续六个月下滑趋势，PMI新订单指数返回荣枯线50上方，都表明中国经济短期不会出现“硬着陆”。

而政府支持政策效应也进入集中释放期，“可以预计政策支持全年实现7%左右的增长是有能力和有保障的。”文章称。

上周公布的中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，前三季度GDP增速亦为6.9% 。年初政府工作报告中提出的预期目标是今年GDP增长7%左右。（完）