中国经济“破7”并非意味滑出合理区间--专家

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月27日 - 中国人民日报周二刊登国家发改委宏观经济研究院署名杜飞轮的文章指出，三季度中国经济增速”破7“并非意味着经济滑出合理区间，也不意味经济引擎熄火，应理性看到中国经济增速。
文章指出，今年中国经济增长预期目标为7%左右，并不是增速一定要达到7%或以上；而且从先行指标运行看，经济短期企稳回升是大概率事件，可以预计政策支持全年实现7%左右增长是有能力和有保障的。
“经济向下略有波动，只要没有减速过快、过猛甚至失速都是能接受的。”文章称，“当前6.9%的增速仍在预期的合理区间之内，不用惊慌失措。”
文章表示，6.9%的增速没有打破总体平稳格局，虽然工业、投资和出口等指标下滑，但就业和物价等指标并没有跌破底线，CPI仍在可控范围，尤其居民收入情况较好，带动消费呈现稳定增长。
而且6.9%的增速在全球来看仍属快速，年度增速若为6.9%，意味着现价增量将超过8,000亿美元，比中国五年前的10%增速带来的增量规模还要大。
“虽然中国经济发展中仍存在产能过剩、财政金融风险等风险和隐患，也面临新旧动力接续的压力，但经济发展的引擎并未熄火，正在砥砺前行。”文章称，“从先行指标运行看，经济短期企稳回升是大概率事件。”
此外，中国外贸出口先导指数已经结束连续六个月下滑趋势，PMI新订单指数返回荣枯线50上方，都表明中国经济短期不会出现“硬着陆”。
而政府支持政策效应也进入集中释放期，“可以预计政策支持全年实现7%左右的增长是有能力和有保障的。”文章称。
上周公布的中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，前三季度GDP增速亦为6.9% 。年初政府工作报告中提出的预期目标是今年GDP增长7%左右。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。