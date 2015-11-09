中国经济年均增6.5%是十三五底线非目标 财税改革方案有调整--中财办官员（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月9日 - 中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周一表示，中国国内生产总值（GDP）年均增长6.5%是十三五（2016-2020年）期间底线，按照十年翻番测算出来该增速是制定目标的基础，但不是目标本身，后者要待到明年3月份全国人大来最后确定。
他在国新办举行的十三五规划建议吹风会上表示，现在财税体制改革根据新的情况可能要做一些调整，哪些可能需要进一步加快，哪些可能需要考虑到先后顺序的问题。要考虑税种的属性，进一步理顺中央和地方的收入划分。
“实现党的十八大提出的到2020年国内生产总值和城乡居民收入翻番这个目标，因为前四年GDP增长是8%，如果今年增长7%左右，可能前五年大体上是增长7.8%左右。实现十年翻番平均增长速度要求是7.2%，“十三五”期间的增长速度可能是在6.5%以上。”杨伟民称。
他提到，有人讲是6.523%的速度。但是这是一个测算的依据，并不是一个目标。因为按照国家制定规划固定的程式，中央提出建议，最后国务院提出规划纲要，报明年3月份召开的全国人民代表大会审议通过。
“我相信目标肯定会充分考虑到实现翻番的要求和6.5%的底线，但是6.5%本身并不是目标，最后的目标怎么确定，还要到明年3月份确定。”杨伟民称。
中国国家发改委规划司司长徐林日前表示，按照目前测算，要实现翻番，未来五年年均经济增长必须保持在6.543%[nL3S13408L]。
中国国家主席习近平此前在《建议》说明中称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。
**财税改革方案有调整**
针对财税改革的推进，杨伟民表示，财税体制改革确实是一个难点问题，因为它是一个关系到整个国家治理体系和治理能力，中央和地方的关系，企业、政府、居民个人三者之间的关系，收入怎么分配，这是改革中的重点，也是一个难题。
“根据新的情况，上次财税体制改革就已经做了比较全面的部署，现在财税体制改革根据新的情况可能要做一些调整，哪些可能需要进一步加快，哪些可能需要考虑到先后顺序的问题。这次进一步强调建立事权和支出责任相适应的制度，适度加强中央的事权和支出责任，调动各方面积极性。”杨伟民称。
他表示，在此之前财税的一个方向是中央集中的税收、集中的财力相对较多，而地方承担的事权相对较多，今后要考虑到加强中央统筹的事权。与过去相比较，事权和支出责任会更加匹配，这是这项制度改革的一个基本原则。
他提到，要考虑税种属性，进一步理顺中央和地方的收入划分，过去也是实行分税制，比如增值税，中央多少、地方多少，但是未来可能会改变这种分税模式，而是中央拿什么税，地方拿什么税，省一级政府拿什么税、市县政府拿什么税，也可以说是分税制，但是按税种分，而不是按税率分，不是把税率切割几块划分税。
“这样才有利于调动地方发展经济的积极性，也有利于化解地方政府的债务风险，保障地方政府基本公共服务支出，包括基础设施公共服务的建设支出。”他称。
杨伟民提到，按照管理学意义的角度来讲，收的多往下支的环节多，使用的效率是低的。从这个意义上讲，下一步可能还需要进一步研究具体怎么推动这些相应的改革。
他表示，房地产税的改革需要和整个税制的调整和改革，包括下一步深化住房制度的改革要相匹配，因为税不是一个独立的问题，它是和整个领域的体制建设、制度建设相关联的，所以需要统筹考虑。
在被问及中国十二五规划中确定的营改增目标今年能否完成时，杨伟民并没有正面回应，只称应该问财税部门。
中国财长楼继伟曾谈到，今年按计划应完成“营改增”改革，也就是把生活服务业、金融业以及建筑业、房地产业的营业税全部改成增值税，现在正在做关于不动产的方案，这是“营改增”最难的一步。
不过一位接近财税部门的官员就指出，原定下半年推出的计划从目前看可能会往后推，估计要到四季度。但截至目前尚无任何官方表述。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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