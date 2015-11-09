中国经济年均增6.5%是十三五底线非目标 财税改革方案有调整--中财办官员（更新版）

路透北京11月9日 - 中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周一表示，中国国内生产总值（GDP）年均增长6.5%是十三五（2016-2020年）期间底线，按照十年翻番测算出来该增速是制定目标的基础，但不是目标本身，后者要待到明年3月份全国人大来最后确定。

他在国新办举行的十三五规划建议吹风会上表示，现在财税体制改革根据新的情况可能要做一些调整，哪些可能需要进一步加快，哪些可能需要考虑到先后顺序的问题。要考虑税种的属性，进一步理顺中央和地方的收入划分。

“实现党的十八大提出的到2020年国内生产总值和城乡居民收入翻番这个目标，因为前四年GDP增长是8%，如果今年增长7%左右，可能前五年大体上是增长7.8%左右。实现十年翻番平均增长速度要求是7.2%，“十三五”期间的增长速度可能是在6.5%以上。”杨伟民称。

他提到，有人讲是6.523%的速度。但是这是一个测算的依据，并不是一个目标。因为按照国家制定规划固定的程式，中央提出建议，最后国务院提出规划纲要，报明年3月份召开的全国人民代表大会审议通过。

“我相信目标肯定会充分考虑到实现翻番的要求和6.5%的底线，但是6.5%本身并不是目标，最后的目标怎么确定，还要到明年3月份确定。”杨伟民称。

中国国家发改委规划司司长徐林日前表示，按照目前测算，要实现翻番，未来五年年均经济增长必须保持在6.543%[nL3S13408L]。

中国国家主席习近平此前在《建议》说明中称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。

**财税改革方案有调整**

针对财税改革的推进，杨伟民表示，财税体制改革确实是一个难点问题，因为它是一个关系到整个国家治理体系和治理能力，中央和地方的关系，企业、政府、居民个人三者之间的关系，收入怎么分配，这是改革中的重点，也是一个难题。

“根据新的情况，上次财税体制改革就已经做了比较全面的部署，现在财税体制改革根据新的情况可能要做一些调整，哪些可能需要进一步加快，哪些可能需要考虑到先后顺序的问题。这次进一步强调建立事权和支出责任相适应的制度，适度加强中央的事权和支出责任，调动各方面积极性。”杨伟民称。

他表示，在此之前财税的一个方向是中央集中的税收、集中的财力相对较多，而地方承担的事权相对较多，今后要考虑到加强中央统筹的事权。与过去相比较，事权和支出责任会更加匹配，这是这项制度改革的一个基本原则。

他提到，要考虑税种属性，进一步理顺中央和地方的收入划分，过去也是实行分税制，比如增值税，中央多少、地方多少，但是未来可能会改变这种分税模式，而是中央拿什么税，地方拿什么税，省一级政府拿什么税、市县政府拿什么税，也可以说是分税制，但是按税种分，而不是按税率分，不是把税率切割几块划分税。

“这样才有利于调动地方发展经济的积极性，也有利于化解地方政府的债务风险，保障地方政府基本公共服务支出，包括基础设施公共服务的建设支出。”他称。

杨伟民提到，按照管理学意义的角度来讲，收的多往下支的环节多，使用的效率是低的。从这个意义上讲，下一步可能还需要进一步研究具体怎么推动这些相应的改革。

他表示，房地产税的改革需要和整个税制的调整和改革，包括下一步深化住房制度的改革要相匹配，因为税不是一个独立的问题，它是和整个领域的体制建设、制度建设相关联的，所以需要统筹考虑。

在被问及中国十二五规划中确定的营改增目标今年能否完成时，杨伟民并没有正面回应，只称应该问财税部门。

中国财长楼继伟曾谈到，今年按计划应完成“营改增”改革，也就是把生活服务业、金融业以及建筑业、房地产业的营业税全部改成增值税，现在正在做关于不动产的方案，这是“营改增”最难的一步。

不过一位接近财税部门的官员就指出，原定下半年推出的计划从目前看可能会往后推，估计要到四季度。但截至目前尚无任何官方表述。（完）