中国“十三五”GDP年均增速保持在6.5%以上难度很大--专家

路透上海1月11日 - 中国国务院发展研究中心主任李伟日前表示，受国际市场需求约束明显增强及劳动力成本约束不断增强等因素影响，“十三五”时期（2016-2020年）GDP年均增速保持在6.5%以上难度很大。

中国证券报周一引述其在第七届中国经济前瞻论坛上指出，按照到2020年国内生产总值比2010年翻一番目标的要求，“十三五”时期国内生产总值年均增速应保持在6.5%以上。

“改革开放30多年以来，我国国内生产总值实现年均近10%的增长，与这一速度相比，6.5%并不高，但要实现这样速度的增长，难度将很大。”他称。

李伟认为，从规律上看，当发展迈上一定阶段，经济总量达到一定规模后，增长速度一般都会下降。从发展面临的内外部条件来看，“十三五”期间将至少有三大发展的制约。

一是从国际市场看，发展的外部需求约束明显增强。2008年金融危机以后，尽管主要经济体采取了一系列刺激经济复苏的措施，但由于各国经济长期积累的结构性矛盾没有得到解决，全要素生产率普遍下降的趋势尚未得到扭转，全球经济要实现新一轮的快速增长尚需时日。IMF将2016年世界经济增速由3.8%下调至3.6%，全球经济增速放缓。

在各国竞争日渐激烈的同时，全球化进程却出现波折。表现在WTO框架下多边贸易谈判迟迟未能取得突破性、实质性进展，同时却有不少区域性的贸易安排频繁推出。这些区域性贸易安排不可避免地会使全球市场呈现“碎片化”。

二是人口结构出现转折性变化，劳动力成本约束不断增强。中国在中等收入阶段就出现人口供求关系的转折性变化，在世界上很多国家很少见到。随着人口老龄化的加剧及劳动力人口的迅速下降，在全球贸易中，中国劳动力竞争优势减弱。

三是资源环境负荷接近或达到承载力的上限，资源环境约束显着增强。长期以来，由于大量的耕地被用于工业化、城市化，中国的耕地保有量逼近“安全”红线。为保证13亿人口的粮食安全，未来的工业化、城市化不可能再像以前那样粗放式、低利用率、低成本地侵占耕地。过去不太顾忌环境成本的发展模式不可持续。

中国十三五规划建议稿提出，要确保到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标。这意味着“十三五”时期经济年均增长至少要达到6.5%。

李伟提出，“十三五”期间，中国要落实新的发展思想和理念。首先，要以统筹的思维来推动创新发展。其次，要以平衡的思维来推动共享发展。再次，要以整体思维来推动绿色发展。最后，要以全面改革的思维来建立新的体制机制。

中国2015年通胀数据低位收官，全年CPI涨幅不及年初3%目标位一半创六年新低；PPI则扩大跌幅录得连四年负增长。