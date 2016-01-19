中国去年四季度GDP同比增6.8% 12月工业增加值同比增长5.9%--国家统计局

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月19日 - 中国国家统计局周二公布，去年四季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，和路透调查预估中值相符，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%，次低点为2015年三季度的6.9%。
国家统计局并公布，2015年全年GDP增长6.9%，为1990年以来的25年新低。四季度GDP环比增长1.6%。2015年基尼系数为0.462。
“中国2015年经济仍运行在合理区间，下一步将推动经济实现中高速增长，”国家统计局在新闻稿中称。
统计局并公布，1-12月固定资产投资同比增长10%，低于路透调查中值10.2%，且为2000年12月以来最低水平，当时为9.7%。
12月规模以上工业增加值同比增长5.9%，社会消费品零售总额同比增11.1%， 路透调查预估中值分别为6%和11.3%。
全年来看，2015年工业和零售销售同比分别增长6.1%和10.7%。
以下为中国2015年四季度GDP和12月工业、投资与消费同比变动详情（%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
2015年四季度国内生产总值（GDP） 6.8 6.8 6.9 5.3 ~ 7.1 7.2
12月工业增加值 5.9 6.0 6.2 5.8 ~ 6.5 7.9
固定资产投资(不含农户)(1-12月) 10.0 10.2 10.2 9.7 ~ 10.7 15.7
12月社会消费品零售总额 11.1 11.3 11.2 10.9 ~ 11.9 11.9
注：GDP前值为三季度数据，上年同期为去年四季度数据；固定资产投资数据前值为1-11月累计数据。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)