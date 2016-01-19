中国去年四季度GDP同比增6.8% 12月工业增加值同比增长5.9%--国家统计局

路透北京1月19日 - 中国国家统计局周二公布，去年四季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，和路透调查预估中值相符，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%，次低点为2015年三季度的6.9%。

国家统计局并公布，2015年全年GDP增长6.9%，为1990年以来的25年新低。四季度GDP环比增长1.6%。2015年基尼系数为0.462。

“中国2015年经济仍运行在合理区间，下一步将推动经济实现中高速增长，”国家统计局在新闻稿中称。

统计局并公布，1-12月固定资产投资同比增长10%，低于路透调查中值10.2%，且为2000年12月以来最低水平，当时为9.7%。

12月规模以上工业增加值同比增长5.9%，社会消费品零售总额同比增11.1%， 路透调查预估中值分别为6%和11.3%。

全年来看，2015年工业和零售销售同比分别增长6.1%和10.7%。

以下为中国2015年四季度GDP和12月工业、投资与消费同比变动详情（%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

2015年四季度国内生产总值（GDP） 6.8 6.8 6.9 5.3 ~ 7.1 7.2

12月工业增加值 5.9 6.0 6.2 5.8 ~ 6.5 7.9

固定资产投资(不含农户)(1-12月) 10.0 10.2 10.2 9.7 ~ 10.7 15.7

12月社会消费品零售总额 11.1 11.3 11.2 10.9 ~ 11.9 11.9

注：GDP前值为三季度数据，上年同期为去年四季度数据；固定资产投资数据前值为1-11月累计数据。（完）