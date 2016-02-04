中国今年GDP增速可能约6.5% 货币政策空间较小--央行研究局（更新版）

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路透北京2月4日 - 中国人民银行研究局局长陆磊执笔的报告称，总体看中国短期内经济仍将延续下行走势，季度增速波动较大，全年可能在6.5%左右。货币政策空间较小,因降息降准会促使资金流向高风险资产，且在美联储加息背景下进一步放松货币政策有可能加大资本流出的压力等。

该份刊登在中国金融四十人论坛网站的报告指出，中长期内，中国经济增速可能会经历一个L形增长阶段，何时筑底企稳，则取决于供需两端发力和供给侧改革的力度和效果。伴随美联储进入加息通道、中国经济放缓及国内流动性充足、市场利率降低，中国资本流出的压力加大，人民币汇率波动幅度可能上升。

“2016年中国经济将呈现趋势放缓态势，经济结构调整出现积极变化，但经济运行中的风险隐患不容忽视。”报告称，2016年中国经济仍将艰难寻底，经济增长仍将下行。

他预计，2016全年居民消费价格(CPI)涨幅在1.1-1.5%之间，中值为1.3%；工业生产者出厂价格指数(PPI)涨幅在-5%至-3%之间，中值为-4%，2016年M2和社会融资规模增速保持在11%至13%之间。

报告认为，中国的经济政策面临困境。货币政策空间较小。一是在实体经济投资回报率降低的环境下，降息降准会促使资金流向高风险资产，加剧金融风险因素的积累，特别是在当前新型金融业态、金融组织、金融模式不断涌现的情况下尤其如此。二是宽松的货币信贷条件可能继续推高企业杠杆、弱化去产能政策效果。三是在美联储加息背景下进一步放松货币政策有可能加大资本流出的压力。

财政政策也面临困境。在经济增长放缓和减税的背景下，财政收入增长将放缓。而财政支出将增加，这可能导致财政赤字率上升。同时，土地出让金的减少及积累的大量地方政府债务也缩小了积极财政政策的空间。

国家发改委主任徐绍史周三表示，中国经济下行压力一定程度上还在加大，今年增长目标区间为6.5-7%。

中国2015年GDP增速放缓至25年最低水平为6.9%，为1990年以来最低水平。去年CPI同比上涨1.4%，PPI同比下降5.2%；年末M2同比增13.3%。

**2016年中国经济艰难寻底**

报告预计，2016年中国经济增长仍将延续弱势。先行指标预示短期经济仍将下行，总需求改善的动能不足，固定资产投增速依旧维持下行态势，出口低迷可能仍将延续，消费需求将继续保持有所企稳的态势。

受输入型因素和总需求疲软的影响，通货紧缩压力有可能进一步加大。经济增速放缓和去产能过程将加大就业压力。金融风险动荡概率不减，有可影响经济的稳定增长。需求管理政策面临困境，供给侧结构改革势在必行。

报告分析称，2016年推动去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务需要权衡。去产能及企业部门去杠杆、地方政府债务置换可能导致金融机构的加杠杆；房地产企业去库存和就业状况恶化可能导致居民部门的加杠杆。在企业经营困难、融资成本较高和居民收入放缓的情景下，如何实现降杠杆可能是一个艰难的政策选择。

2016年商业银行不良贷款反弹风险上升，去产能和处置僵尸企业可能加速商业银行不良贷款的显现，非法集资等外部风险存在向商业银行等转移传染的可能性。

同时，债务问题可能凸显。截至2014年末，包括地方政府融资平台在内的非金融企业债务余额96.6万亿元，与国内生产总值之比约为152%；如将地方政府负有偿还责任的融资平台债务扣除，非金融企业债务约80.2万亿元，与GDP之比仍高达126%。2016年在经济增长放缓、PPI长时间下降且仍未企稳反弹的情况下，企业部门债务风险加大。

此外，美联储加息已引起跨境资本异常无序流动和国际金融市场大幅波动，国际金融风险可能对中国产生较大负面冲击。

**风险不容忽视**

报告认为，中国经济增长正处在从高速向中高速转换的关键期，经济增长动力转换尚未完成，如果形成经济增长的惯性下滑和下滑速度过快，容易引发经济运行紊乱和系统性风险，甚至影响全面建成小康社会目标的实现。

因此，在经济放缓压力加大、供给侧结构性改革措施短期效果不明显的情况下，2016年应适时适度地扩大总需求，避免经济硬着陆的风险。积极的财政政策要加大力度，避免经济放缓惯性过大、速度过快。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。

报告强调，应推动金融监管体制改革，防范系统性金融风险。统筹监管系统性重要性金融机构和金融控股公司，以防范系统性金融风险；统筹监管重要金融基础设施，以防范金融市场风险和金融要素价格的过度波动；统筹负责金融业综合统计，以形成完备的信息和合力。

同时，建立宏观慎政策框架，实现货币政策、宏观审慎管理和微观审慎监管的有机协调，切实防范2016年出现货币市场、在岸离岸外汇市场、股票市场的过度波动，通过有效的功能监管实现线上线下、传统与现代金融业态风险的全覆盖。

报告提到，近些年来，中国杠杆率持续升高，在经济放缓、产能过剩、企业杠杆率高企、金融业杠杆率上升、中央政府赤字率上升的环境下，企业资产负债表、居民家庭资产负债表、金融机构资产负债表、政府资产负债表、中央银行资产负债表和国家资产负债表的修复与重构成为未来供给侧结构性改革的重要内容。

“如何做到既防止道德风险、提高资产负债表修复与重构的资源配置效率，又能保持社会、经济和金融的稳定有序成为2016年及未来一段时期内值得探讨、重视的政策问题。”报告称。（完）