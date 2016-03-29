中国一季度GDP同比增速很可能更低一些--央行货币政策委

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京3月29日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周二表示，中国经济下行压力依然存在，今年一季度国内生产总值（GDP）同比、环比增速很可能都更低一些。
身为北京大学教授的黄益平在北大国家发展研究院举办的论坛上发表了上述言论。
中国2015年GDP增长6.9%，政府今年经济增长预期目标定在6.5%-7%。去年四季度GDP同比增长6.8%，为2009年一季度以来最低；环比增长1.6%。
中国社科院财经战略研究院最新报告称，一季度中国经济增速预计下滑至6.7%左右，二季度有望基本企稳、保持在6.8%左右。
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。