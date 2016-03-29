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中国财经 | 2016年 3月 29日 星期二 14:46 BJT

中国一季度GDP同比增速很可能更低一些--央行货币政策委

路透北京3月29日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周二表示，中国经济下行压力依然存在，今年一季度国内生产总值（GDP）同比、环比增速很可能都更低一些。

身为北京大学教授的黄益平在北大国家发展研究院举办的论坛上发表了上述言论。

中国2015年GDP增长6.9%，政府今年经济增长预期目标定在6.5%-7%。去年四季度GDP同比增长6.8%，为2009年一季度以来最低；环比增长1.6%。

中国社科院财经战略研究院最新报告称，一季度中国经济增速预计下滑至6.7%左右，二季度有望基本企稳、保持在6.8%左右。

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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