中国一季度GDP同比增6.7% 3月工业同比增6.8%远超预期--国家统计局

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月15日 - 中国国家统计局周五公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，符合路透调查预估，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%。
统计局并公布，1-3月固定资产投资同比增长10.7%，高于路透调查中值10.3%。
3月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增10.5%， 路透调查预估中值分别为5.9%和10.4%。3月工业增速创出去年下半年以来的九个月高点。
中国一季度规模以上工业增加值同比增长5.8%，社会消费品零售总额同比增长10.3%。
“中国一季度经济运行开局良好，一些主要指标出现积极变化，稳中有进态势持续。”国家统计局在新闻稿中称，但经济结构调整阵痛仍在持续，下行压力不容忽视。
以下为中国2016年一季度GDP和投资，3月工业与消费同比变动详情（%）：
实际值 预估中 前值 预估区间 上年同期
值
一季度国内生产总值（GDP） 6.7 6.7 6.8 5.8 ~ 7.2 7
3月工业增加值 6.8 5.9 5.4 5.0 ~ 6.8 5.6
固定资产投资(不含农户)(1-3 10.7 10.3 10.2 9.6 ~ 11.5 13.5
月)
3月社会消费品零售总额 10.5 10.4 10.2 10 ~ 11.5 10.2
注：GDP前值为2015年四季度数据，上年同期为去年一季度数据；固定资产投资数据前 值为1-2月累计数据。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。