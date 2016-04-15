中国一季度GDP同比增6.7% 3月工业同比增6.8%远超预期--国家统计局

路透北京4月15日 - 中国国家统计局周五公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，符合路透调查预估，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%。

统计局并公布，1-3月固定资产投资同比增长10.7%，高于路透调查中值10.3%。

3月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增10.5%， 路透调查预估中值分别为5.9%和10.4%。3月工业增速创出去年下半年以来的九个月高点。

中国一季度规模以上工业增加值同比增长5.8%，社会消费品零售总额同比增长10.3%。

“中国一季度经济运行开局良好，一些主要指标出现积极变化，稳中有进态势持续。”国家统计局在新闻稿中称，但经济结构调整阵痛仍在持续，下行压力不容忽视。

以下为中国2016年一季度GDP和投资，3月工业与消费同比变动详情（%）：

实际值 预估中 前值 预估区间 上年同期

值

一季度国内生产总值（GDP） 6.7 6.7 6.8 5.8 ~ 7.2 7

3月工业增加值 6.8 5.9 5.4 5.0 ~ 6.8 5.6

固定资产投资(不含农户)(1-3 10.7 10.3 10.2 9.6 ~ 11.5 13.5

月)

3月社会消费品零售总额 10.5 10.4 10.2 10 ~ 11.5 10.2

注：GDP前值为2015年四季度数据，上年同期为去年一季度数据；固定资产投资数据前 值为1-2月累计数据。（完）