中国一季度GDP环比仅增1.1% 创2011年一季度有纪录以来最低

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月18日 - 中国国家统计局最新数据显示，中国2016年一季度GDP环比增长仅有1.1%，创2011年一季度开始有纪录以来的最低。
国家统计局自2011年一季度开始正式对外发布各季GDP环比增速。
国家统计局网站周六刊登一季度GDP初步核算结果并显示，期内，金融业和房地产业GDP同比增速分别为8.1%和9.1%。
两行业GDP去年同期增速分别为15.9%和2.0%，“一降一升”颇引人瞩目。
统计局数据显示，一季度第一二三产业GDP同比增速分别为2.9%、5.8%和7.6%，其中工业同比增长5.5%。
以下为2011年一季度以来中国GDP环比增速（%）：
年份 1季度 2季度 3季度 4季度
2011 2.5 2.4 2.0 1.5
2012 1.8 2.1 1.8 1.9
2013 1.8 1.7 2.2 1.6
2014 1.7 1.8 1.9 1.7
2015 1.4 1.8 1.8 1.5
2016 1.1
注：环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增 长速度。
以下为2011年一季度以来中国GDP同比增速（%）：
年份 1季度 2季度 3季度 4季度
2011 10.2 9.9 9.4 8.7
2012 8.0 7.5 7.4 8.0
2013 7.8 7.5 7.9 7.6
2014 7.3 7.4 7.1 7.2
2015 7.0 7.0 6.9 6.8
2016 6.7 （完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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