中国经济今年料增长6.8% 当前人民币未被低估--IMF

路透北京5月26日 - 国际货币基金组织（IMF）周二表示，预计中国经济今年增长6.8%，基本吻合7%左右的政府目标，明年增速会进一步放缓至6.25%左右；并表示人民币过去一年实际有效汇率大幅升值，使得当前币值不再被低估。

IMF是在其代表团与中方代表开展中国经济年度磋商，并会晤了国务院副总理马凯、央行行长周小川以及证监会主席肖钢等之后，做出声明的。

据其新闻稿，IMF认为中国当局的宏观政策立场与其希望实现的年度增长和通胀目标大体一致。若数据显示经济增速可能超过7%，当局应借机加快减少经济的脆弱性，若降至6.5%以下，则应放宽财政政策。

IMF指出，金融危机以来中国经济活动过于依赖不可持续的信贷和投资政策组合，导致脆弱性进一步上升，当前这种脆弱性仍存在且规模较大，需采取坚决措施加以应对。

2016年，政策应继续减少这种脆弱性，这也意味着经济增长可能放缓至6-6.5%，IMF的预测为6.25%左右。今年年底通胀则预计在1.5%左右。

在改革方面，IMF称，存款利率完全放开的条件已经成熟，这将推动利率成为货币政策的主要工具，这也涉及到建立政策利率，并将它作为调节货币环境及传递政策变化信号的主要工具。此外，还应打破在金融体系中普遍存在的隐型担保网络。

国企改革上，IMF认为进程过于缓慢，重要的改革应包括提高利润上缴比例、消除直接或间接对生产要求成本的补贴、提高公司治理水平，以及对国企破产和退出更大容忍度。如果成功则有大幅提高潜在生产率的潜力。

IMF并表示，尽管实施复杂且可能耗时较长，但尽快颁布一个清晰而全面的地方政府融资过渡计划至关重要。

面对外界对中国经济下行压力加大的疑虑，中国官媒人民日报周一发表一篇“五问中国经济”的权威访谈称，中国经济发展基本面是好的，有世界最高的居民储蓄率和最大的宏观经济政策空间，经济韧性大，但对以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险仍要高度警惕。

**人民币币值不再被低估**

IMF预计，今年中国外部顺差仍略强于中期经济基本面和理想政策环境所对应的水平。他们最新评估认为，人民币在过去一年里实际有效汇率大幅升值，使得当前的人民币币值不再被低估。

他们指出，今年中国顺差仍相对较高，这意味着需要其他改革政策，以减少过高的储蓄，并达到可持续的外部平衡。这同时也意味着将来汇率会随着基本面的变化而调整。

对于像中国这样希望实现以市场为基础的定价和迅速融入全球金融市场的大国而言，IMF认为灵活的汇率机制是必要的，应仅在非正常市场条件或过度波动的情况下才进行干预。

“在这一方面，中国的改革目标应当是在未来2-3年内基本上实现浮动汇率。”

IMF对中国希望人民币加入特别提款权（SDR）货币篮子表示欢迎，其新闻稿援引IMF总裁拉加德称，人民币加入SDR不是要不要的问题，而是何时加入的问题。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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