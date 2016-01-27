专访：中国经济未来2-3年下行压力不减 今年GDP料增长6.5%--专家

作者 沈燕

路透北京1月27日 - 如何看待下行压力仍大的中国经济，中国国家信息中心经济预测部主任、首席经济师祝宝良表示，未来二到三年中国经济下行压力不减，预计今年GDP增幅目标会在6.5%左右，赤字率3%。

他在接受路透专访时称，中国经济正在进行结构调整，缓中趋稳，稳中向好的趋势并没有改变，但重化工业产能过剩问题依然严峻，需要2-3年甚至更长时间消化，同时财政困难，金融风险也在加大，系统性和区域性风险的概率在上升，需要对潜在风险点有充分认识。

“我们的政策取向很正确，大的目标也很清晰，但要在短期内让政策落实和具体见效也有难度，就会影响到市场的预期。”祝宝良称。

他称，这也意味着中国的经济可能要下行，从去年6.9%到6.5%甚至于再下到6%，这个过程可能需要两三年时间，“在这个过程中，我们能不能忍受经济6.5%、6%，这个是考察我们的耐力。”

他认为，6.5%不是每年的目标，是一个长期的平均目标，这两年容忍速度下降，结构改得快一点，以后有一个反弹，这就需要有一些战略上的变化。

“我个人也觉得中国的经济问题不是像我们反映的那么大，中国肯定不是最坏的，现在是一个比坏的时代，中国经济绝对不是最坏的。”祝宝良称。

他分析称，从需求看，经济稳定关键看投资。房地产和制造业投资会继续放缓，基础设施投资稳定。消费基本稳定，进出口有所回升。2015年企业减库存阶段基本结束。2016年GDP增幅预计为6.5%左右，2017年继续减慢。

至于政策建议，他认为在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革， 加快行政管理、国有企业、财税、金融、社保等改革，防范化解金融风险，加快形成融资功能完备、基础制度紮实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场。

积极的财政政策更要加力增效，他预计今年扩大预算赤字到GDP的3%，地方政府债务置换2016年至少5万亿元，并通过结构性减税支持结构调整，同时守住社会保障的底线。

中国2015年GDP增速放缓至25年最低水平为6.9%，为1990年以来最低水平。年初确定的经济增长目标为7%左右。中国2015年财政预算赤字率约2.3%。中国将在今年3月召开的全国人大和政协会议(两会)上讨论确定2016年的经济增长目标和赤字率以及十三五期间的经济增长目标等重要数据。

中国科学院预测科学研究中心发布2016年中国经济预测称，今年中国经济将保持稳定增长，国内生产总值(GDP)增速在6.7%左右，较2015年下降约0.2个百分点。

**忍受经济下行压力加大的阵痛**

祝宝良认为，由于传统制造业产能过剩问题比较严重，不仅波及到房地产，也涉及到地方政府的融资问题。以前地方政府靠四个办法融资，招商引资，融资平台，土地出让，还有一个财政收入，同时一些事权在不断的下放到地方政府。

而现在基础设施建设，地下管廊，停车场基本上事权在政府，但财政的收支管理又是条块管理，意味着买酱油的钱不能买醋，买醋的钱又不能买盐，一些大的投资项目也需要地方政府配套，这种管理体制也使得地方政府无法集中财力干一些大事，也影响了积极财政政策的效果。

“这几大块投资都在下降，只要还在降就意味着制造业还没有到底，去产能去库存没有结束，而处置这些问题是需要时间的。”祝宝良称。

中国国家统计局周三公布，2015年规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%，为多年来首次下降。其中，12月份利润同比下降4.7%，也是年内第二大降幅。

祝宝良提到，企业经营困难，八个因素增加了企业的成本，包括制度性成本，融资成本，还有税、费，五险一金，流通费用，土地价格跟电力价格等。

此外，金融风险也在上升，除财政比较困难外，金融风险确实在加大，去年已经在股市债市有所体现，而今年开年以来股汇大跌又提示了可能引爆的风险点。

“未来债券市场，甚至信贷还会不会出现问题，到底出多大问题，有必要搞清楚风险点。”祝宝良称，中国目前的诸多问题归根到底是经济结构出了问题，而这些是不能再依靠财政和货币政策刺激一下就能把经济拉起来，这从近两年积极财政政策和稳健货币政策的效果在下降已有所反映。

“去年中国的宏观调控政策是乱的，多目标多任务，相互之间打架，不知道在干什么，你的宏观调控是什么，一会儿调结构，一会儿稳增长，每一个目标后面跟着一大堆政策，各个部委去搞改革，我认为后来的中央经济工作会议扭转了这个局面，提出了非常好的一套新的一种逻辑，只要沿着这个逻辑走，中国的经济问题就不会太大了。”祝宝良称。

去年底召开的中央经济工作会议明确，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。

会议明确2016年及今后一个时期，中国要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。（完）