香港《经济日报》：中央出招保七 更打经济信心战

（4月16日社评）

内地上季经济增长创6年新低，整体经济压力虽未如金融海啸时，惟中央势以增投资、松银根等传统手段，挽经济颓势，并营造一带一路与互联网+等长远愿景，望纾经济下行痛楚。

内地今年首季经济虽勉强保住7%，却是2009年首季以来，即金融海啸后最差一季。内地经济疲乏是不争事实，中央难免担心，但未至于金融海啸般兵凶战危，未需推「四万亿」振经济大计等有严重后遗症的大动作。

现时内地经济虽受全球需求疲弱、通缩阴霾笼罩拖累，却非如金融海啸般，令中国面临迫在眉睫的生关死劫。从内部因素来看，内地经济除因楼泡持续泄气，拖累投资与消费外，更因中央力推经济转型、节能减排等，令一些高耗能、高污染、资源性行业需求放缓，继而令电力、铁路运输等需求下降，反映内地经济增速减慢，或多或少是中央主动改革引致。

中央最关心的始终是就业。金融海啸时大量企业关停，造成大量失业，令近2,000万农民工或因失业滞留乡间，冲击社会稳定。今年内地创造新职位能力虽受经济疲乏拖累，但首季城镇新增就业仍有320万，就业市场未如当年般冰封。

不过经济屡振难兴，中央难免忧虑，要加力推传统稳经济手段，如增基建投资，透过再减息降准等放松货币，已在所难免。但中央推有关措施，既不会如当年重手，亦不会如当年般大张旗鼓，以免惹外界对中央放弃改革、重走硬谷经济老路之疑。

推一带一路要见显效长路漫漫，难解经济当下困难；内地互联网发展虽迅速，但其经济规模有限，如网购仅占整体消费9%，恐难弥补楼市调整、出口倒退的庞大缺口。中央高层仍高分贝大谈一带一路与互联网+，实是要打信心战，既让市场相信中央促改革、谋转型决心未变，无意放弃改革重走硬谷经济老路；更重要是予外界希望，相信中央掌握了带领经济脱困的大方向，以长远愿景纾减民众眼前痛楚。

一带一路与互联网+只能是短期安慰剂，中央刻下稳经济的主力仍是增基建投资、松货币，以至托楼市股市等传统招数。这些旧招能否煞住经济下行，才是今年能否成功保七的关键。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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