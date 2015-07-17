中国经济难言企稳 上半年GDP扣除证券业仅增6%--莫尼塔

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月17日 - 中国二季度经济增速保住7%，金融业“功不可没”。独立研究机构--莫尼塔周五在最新研究报告中指出，从可持续性的角度看中国经济并没有企稳，上半年扣除证券业后的GDP真实增速大约在6%左右，这与市场对于实体经济的普遍感受完全吻合。
该机构首席经济学家苏畅在报告中并预计，下半年金融服务业将持续下滑，拖累三季度GDP 0.1-0.2个百分点，拖累四季度GDP 0.5个百分点。
“表面上看GDP增速似乎已经企稳，但细项数据显示的故事完全不同，上半年金融业出现了异常快的增速17%，其中证券业营业收入同比增长400%，这种增速显然是并不可以持续的增速。”他称。
苏畅认为，剔除证券业后的GDP的增速应该是更反映当前GDP趋势的增速，其估计显示剔除了证券业后的名义GDP增速自2014年以来连续下滑，这与市场对于实体经济的普遍感受完全吻合，上半年剔除证券业后的真实GDP增速大约在6%左右。
“剔除证券业后的更可持续的实际GDP增速估计在6%左右甚至不到6%，经济显然还难言企稳。”他说。
报告指出，如果下半年全市场的日均成交量维持在6月份日均成交量的75%，而2014年下半年日均成交量水平显着上升，其模拟结果显示三季度金融服务业的增速可能从上半年的17%回落到15%，四季度金融服务业的增速将进一步回落到10.2%。
而最大的缓冲因素可能来自房地产。如果其他因素不变，要对冲证券业变化给GDP带来的拖累，需要地产增加值三季度上升至5.3%，四季度进一步上升至10%。
可尽管地产销售已经明显改观，但总体经济缺杠杆支持的局面未变，投资增速恐怕难以明显反弹，从而难以实现地产显着加速来对冲证券交易量变化对GDP的拖累。
因此，如果要完全对冲证券业变化对GDP的拖累，需要财政政策更加积极，需要额外对冲的量大约在四季度20万亿GDP的0.35%左右。
“从量级上来看属于政府完全可以控制的范围，因此GDP增速估计将能够大致维持稳定。”报告称。
中国股市.SSEC今年年初到6月中旬大涨七成至5,176点，令金融业收益颇丰，证券业营业收入占GDP比重从不到0.4%迅速上升到2015年上半年的1.2%。
中国国家统计局周四发布数据显示，上半年金融业实现增加值27,757亿元人民币，同比增长17.4%，较去年全年增幅高逾七个百分点；而上半年房地产业增加值同比仅增长3.3%，在各行业中增速最低。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。