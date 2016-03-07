香港《经济日报》：保增长不难 经济炸弹更难拆

（3月7日社评）

中央定下今年经济增长目标为6.5%至7%之间，惟现实恐是打6.5%扞衞战。中央有足够工具达标，问题是代价多大，包括放慢经改步伐，故中央真正困难是走好平衡木。

内地经济下行压力日增，今年要有像去年般有近7%增长，并不现实，但相信中央亦不希望定一个较低增长目标，以免令外界忧心中央无意志或无力提振经济，削弱市场信心与经济动力。

6.5%的下限符到2020年人均收入较2010年翻倍的目标，亦是外界估计要达创造新增职位1千万个目标所需的经济增速。那下限6.5%既达标，上限则以近去年增长的7%，便有弹性之余，亦让外界存有增长可较快的期盼。

但今年中央面对的相信不是如何将增速推近7%，而是力守6.5%底綫。此可从两方面看到。其一，经济数据反映今年开局不利，如1月进出口录得9.8%跌幅，作为领先指数的2月份制造业与非制造业PMI分别为代表收缩的49，及虽在扩张綫上的52.7，但已是下跌至08年金融海啸后的新低，反映经济下行压力加重。

其二，中央已见病急药乱投的苗头，最明显的是上月一刀切放松绝大部分城市的楼按限制，以创造财富效应及拉动一大串相关的行业，此令大城市的楼泡急步再胀，而力放房贷更背驰中央＂去杠杆＂的拆经济炸弹方向。当然，只要中央有决心，是有足够工具与子弹维稳经济的。例如，中央已决定今年财赤相等于3% GDP，即用2.18万亿元人民币财赤刺激经济。货币政策亦由稳健转为略为偏松，惟2014年经济增长目标是7.5%左右，广义货币（M2）增长预期为13%左右；去年增长目标为7%左右，相应M2增长预期降至12%左右；今年增长目标为6.5%至7%之间，但M2增长预期却不降反回升至13%左右，足见今年货币环境将是实际宽松，再降准与再减息势出台。

惟中国印钞速度已一直比量宽的美欧日快，有货币滥发的隐患，现恐变本加厉；市场水头充足或点燃股楼升势，疯态或再现，且殭屍企业或因市场水浸而可吊命，拖慢＂去产能＂步伐；楼市政策由过去两年遏抑转为催谷，势令楼泡问题再扩大等，在在都有中长期经济问题恶化的风险。因此，中央要扞衞6.5%增长底綫不难，挑战在于如何赢取市场对其坚持改革步伐的信心，以及如何减少稳经济对长期经济健康发展的负面影响。（完）