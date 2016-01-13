数据观测：中国四季度GDP增速料6.8% 经济面企稳仍需宽松政策加码

* 公布内容：中国2015年四季度GDP，12月工业增加值、投资、消费数据

* 公布时间：1月19日国家统计局召开例行发布会，公布GDP和工业等数据

调查结果ECONCN: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

2015年四季度国内生产总值（GDP） 6.8 6.9 5.3 ~ 7.1 7.2 50

工业增加值 6.0 6.2 5.8 ~ 6.5 7.9 27

固定资产投资(不含农户)(1-12月) 10.2 10.2 9.7 ~ 10.7 15.7 18

社会消费品零售总额 11.3 11.2 10.9 ~ 11.9 11.9 27

注：GDP前值为三季度数据，上年同期为去年四季度数据；固定资产投资数据前值为1-11月累计数据。

路透综合50家机构预测中值结果显示，中国四季度GDP同比增速预计进一步微幅下降至6.8%，经济持续企稳回升依然有赖于宽松政策加码来保驾护航。

分析师并预计，12月工业同比增速受基数效应影响料略有下降，基建投资持续高增长带动整体投资持稳，消费则在房地产销售等支持下延续较高速增长。

光大证券宏观分析师徐高在研究报告中称：“三季度GDP增速能够保持在6.9%的水平主要依赖金融业。随着15年四季度至16年二季度基数效应的快速上升，金融业增速将出现明显下跌，经济增速将迫近甚至突破底线。”

“随着经济下行压力加大，稳增长将成为政府工作实际核心目标，2016年刺激政策将继续加码，推动经济企稳回升，”徐高称。他预计2015年四季度GDP增速6.8%，2016年前两个季度增速分别为6.8%和6.7%。

国家发改委新闻发言人李朴民稍早表示，去年全年主要预期目标可以较好实现，预期全年经济增速在7%左右，并指出2016年经济发展长期向好的基本面没有变；但现实中确实存在一些改革措施没有真正落地的问题。

“鉴于稳增长政策陆续出台、房地产销售持续保持正增长、信贷增速继续好转，我们估计12月实体经济活动低位企稳，推动四季度及全年GDP增速稳定在6.9%左右。”瑞银中国首席经济学家汪涛称。

但她同时指出，12月房地产新开工和投资可能均继续下跌。内需疲弱也可能拖累制造业投资同比增速11月好转仅昙花一现、12月再次放缓。工业生产方面，鉴于同比基数较高，汪涛预计12月工业生产同比增速从之前的6.2%回落至5.8%，不过其环比增长势头可能季节性回升，作为印证，统计局PMI也小幅好转。

中金公司预计，12月固定资产投资增速持平于10.2%，同时行业分化的趋势仍将持续。具体来看，由于房地产到位资金同比增速自三季度以来稳步回升，房地产开发投资同比增速有望在11月下跌4.5%后有所企稳；由于工业企业利润增长乏力，制造业投资增速或将继续承压；三季度以来政府进一步采取逆周期调节政策，基建投资同比增速将继11月的23.3%后继续保持较快增长。

需求回升带动生产增速加快，推动中国12月官方制造业PMI微幅回升至49.7。但指数仍处于临界点下方、且低于历史同期水平。而财新中国12月制造业PMI回落至三个月低点48.2，结束前两月回升态势，并已连续10个月处于荣枯线下方。

此前召开的中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。而“牢牢抓住发展这个第一要务不放松”意味着“稳增长”仍是主线；政策调控上也要求积极财政政策加大力度、货币政策灵活适度，以对冲去产能、去库存和去杠杆对经济的冲击。（完）