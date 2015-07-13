数据观测：二季度中国GDP增速料跌破7% 工业和投资持续低迷

调查结果: (同比,%)

预估中值 预估区间 前值 上年同期 预测数

二季度国内生产总值(GDP) 6.9 6.5 ~ 7.4 7 7.5 52

6月数据:

工业增加值 6.0 5.4 ~ 6.5 6.1 9.2 44

固定资产投资(不含农户)(1-6月) 11.2 10.1 ~ 12.5 11.4 17.3 36

社会消费品零售总额 10.2 9.4 ~ 11 10.1 12.4 42

*注：固定资产投资增速前值为1-5月数据，上年同期为2014年1-6月数据.

路透综合逾40家机构预测中值结果显示，6月中国工业持续低迷，投资增长依然乏力，整个二季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至6.9%，创2009年一季度以来最低增速。

这也是GDP季度增速自2009年一季度以来首次跌破7%，当时为6.6%。分析人士认为未来财政政策将继续发力，积极盘活财政存量资金；货币政策也会继续保持宽松。

“经济近期呈现出的企稳迹象并不稳固，高频数据显示稳增长政策下生产面延续疲弱态势，”光大证券首席经济学家徐高指出，发电量继续同比下跌，产能利用率延续下行，宽松政策并未有效推动生产面出现持续改善。

他认为，未来着财政政策将继续发力，在地方政府融资体制改革背景下发挥重要稳增长作用，还将积极盘活财政存量资金；同时三季度货币政策将保持宽松，宽松方式将更多的向刺激实体经济流动性投放方面倾斜。

虽然中国6月制造业采购经理人指数（PMI）有改善迹象，但衡量工业的主要指标--发电耗煤量和铁路货运量持续下行。

方正证券报告称，国内六大发电集团日均耗煤量在4-5月反弹后，6月明显回落，7月第一周继续下行但降幅趋缓；而且中铁最新数据显示，1-6月铁路货运总发送量同比下降9.7%，较1-5月的下降9.4%进一步恶化。

中国周一公布优于预期的6月外贸数据，出口同比增速四个月来首次转正，进口降幅则为年内最小。但未来出口至多只能是不拖累经济增长，今年全年已不太可能实现6%的外贸增长目标。

交通银行金融研究中心预计，下半年总体经济运行可能略好于上半年，货币政策将保持稳健偏松，进一步大幅放松货币政策的可能性不大，降息空间较小，降准可能会有1-2次、每次0.5个百分点的调低。

国务院总理李克强上周召开部分省经济形势座谈会指出，中国经济回稳的基础还需进一步巩固，要“时刻绷紧发展这根弦”，针对形势变化精准发力，在区间调控基础上加大定向调控，相机实施预调微调。

以下为各机构预测详情:(同比,%)

机构 二季度GDP 工业 投资 零售销售

Capital Economic 7.4 6.2 11.3 10.2

上海证券 7.2 6.2 12.0 10.4

瑞穗银行 7.1 6.2 11.3 10.3

国信证券 7.1 5.7 11.2 10.2

Westpac 7.0 ~ ~ ~

瑞穗证券 7.0 6.0 11.5 9.8

高盛高华 7.0 ~ ~ ~

招商证券 7.0 5.8 11.4 10.3

中金 7.0 5.9 11.0 10.3

渤海证券 7.0 6.4 12.5 10.2

交银国际 7.0 6.0 11.4 10.0

交通银行 7.0 6.4 11.2 10.2

瑞银 6.9 6.0 11.1 10.2

国金证券 6.9 6.0 11.2 10.1

Scotia银行 6.9 ~ ~ ~

民生证券 6.9 ~ ~ ~

摩根大通 6.9 5.9 ~ 10.3

High Frequency 6.9 5.6 ~ 9.9

华创证券 6.9 ~ ~ ~

海通证券 6.9 5.4 10.8 9.4

GF Dev银行 6.9 5.7 11.1 10.0

方正证券 6.9 ~ ~ ~

光大证券 6.9 5.9 11.2 10.0

莫尼塔 6.9 6.1 11.3 10.1

法国巴黎银行 6.9 5.9 11.2 10.0

中银国际 6.9 5.9 11.1 10.0

美银 6.9 5.9 11.1 10.1

法国兴业 6.8 6.2 11.2 10.3

申万宏源 6.8 6.5 11.2 10.1

NORD LB Giro 6.8 6.5 ~ 11.0

Natixis 6.8 6.2 ~ 10.2

穆迪 6.8 ~ ~ ~

ING金融市场 6.8 6.0 11.1 10.1

兴业证券 6.8 5.8 11.6 9.9

华宝信托 6.8 6.0 11.3 10.1

汇丰 6.8 6.0 11.1 10.0

DZ银行 6.8 ~ ~ ~

DekaBk银行 6.8 6.1 ~ 10.3

德国商业银行 6.8 6.0 ~ ~

中信证券 6.8 6.0 11.3 10.2

民族证券 6.8 6.0 11.7 9.9

BMO 6.8 6.0 11.2 10.2

Berenberg 6.8 ~ ~ ~

中国银行 6.8 6.0 10.1 10.1

Action Economics 6.8 6.0 ~ 10.0

4CAST 6.8 6.0 11.0 10.2

渣打 6.7 6.0 11.2 10.3

Lbk Hessen 6.7 ~ ~ ~

瑞信 6.7 6.1 11.0 10.3

巴克莱 6.7 6.0 11.0 10.3

野村 6.6 6.2 11.4 10.2

鲁比尼咨询 6.5 5.8 ~ ~

注：~ 表示数据不可得。投资为1-6月同比增速。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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