中国一季度GDP低位企稳 房地产和基建投资“王者归来”（更新版）

路透北京4月15日 - 中国一季度GDP同比增速延续下行但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，再加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。

分析人士指出，3月关键经济指标向好，主要是受货币持续宽松、财政政策刺激的带动，二季度经济预计会比一季度再好一些；但经济整体仍面临较大下行压力，长期来看要走出困境还是需要深化改革。

中国国家统计局周五公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，符合路透调查预估，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%；1-3月固定资产投资同比增长10.7%，高于路透调查中值10.3%。

“比预期的好，一季度整体还可以，主要是投资比较好。基建投资在去年专项建设基金的带动下起来了，房地产涨得也比预期好，和货币宽松有一定关系，一季度信贷规模、融资量都增加得比较快。”中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良称。

他认为，现在看二三季度经济能稳住，但继续这么往上走可能性不大，主要是因为房地产还在去库存，大宗商品价格也没有持续大涨的可能性，民间投资也没有起来。

统计局数据并显示，3月规模以上工业增加值同比增长6.8%，创出去年下半年以来的九个月高点；社会消费品零售总额同比增10.5%， 路透调查预估中值分别为5.9%和10.4%；一季度则分别增长5.8%和10.3%。

“一季度经济虽然是下行，但远好于年初市场预期，而且3月反弹明显，领先指标和高频指标也有好转，主因是房地产重现疯狂+基建王者归来+出口触底反弹+金融业贷款放量。”民生证券研究院院长管清友称。

他认为，这次反弹比2013-15年的几次月度反弹要强，持续时间可能在1-2个季度，核心动力是基建投资；但比2009年的反弹要弱，毕竟不是大规模刺激，而是中刺激。

中国GDP与CPI图表 reut.rs/1p2KrI9

中国M2和新增贷款图表 reut.rs/1p2Kgg1

中国工业增加值图表 reut.rs/1p2KmUV

**下半年经济走势仍谨慎**

统计局数据显示，1-3月基础设施投资（不含电力）15,384亿元人民币，同比增长19.6%，增速比1-2月加快4.6个百分点；但制造业投资增长仅有6.4%，增速比1-2月回落1.1个百分点。

1-3月全国房地产开发投资同比增长6.2%，增速比1-2月提高3.2个百分点，为去年1-3月以来最高；房屋新开工面积增长19.2%，增速提高5.5个百分点；商品房销售额同比增长54.1%，销售面积增长33.1%。

分项数据并显示，房地产开发企业到位资金同比增长14.7%，增速回升14.8个百分点，达到过去一年来的最高水平，固定资产投资到位资金同比增长6.4%，增速回升5.5个百分点；这些数据都表明投资增速短期内仍将维持回升势头，有助于止住国内经济下滑趋势。

“房地产不是万灵药，基建也只是短效药，只有强大的制造业和服务业才能带来真正的反转。”管清友警示称。

他指出，一个国家可以一直卖房子（存量房），但不可能一直疯狂建房子，房地产投资是有顶的，更何况中国还在老龄化；基建的目的最终也是为制造业和服务业服务，要么就只是短期效果。

招商证券宏观分析师张一平也表示，展望下半年，需求改善叠加去产能，通胀水平仍有上行压力，美联储只是延后而非放弃加息，人民币汇率全年内仍面临贬值压力，短期稳增长诉求和中长期结构性改革目标之间的矛盾难以调和，意味着宏观经济政策也面临回归供给侧改革的可能性。

“因此，短期经济企稳回升并不意味着政策、通胀和汇率风险不确定性的下降，我们对下半年经济走势保留一份谨慎。”他说。

稍早中国央行公布，3月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.4%，略低于路透调查中值13.5%；3月新增人民币贷款1.37万亿元，明显高于1.05万亿元的路透调查中值。

整个1-3月新增贷款总额已达4.6万亿元，M2增速也连续三个月超过政府工作报告设定的13%的年度目标，名曰“稳健”实则“偏松”的货币政策显而易见。（完）