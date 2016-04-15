中国一季度GDP低位企稳 房地产和基建投资“王者归来”（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月15日 - 中国一季度GDP同比增速延续下行但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，再加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。
分析人士指出，3月关键经济指标向好，主要是受货币持续宽松、财政政策刺激的带动，二季度经济预计会比一季度再好一些；但经济整体仍面临较大下行压力，长期来看要走出困境还是需要深化改革。
中国国家统计局周五公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，符合路透调查预估，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%；1-3月固定资产投资同比增长10.7%，高于路透调查中值10.3%。
“比预期的好，一季度整体还可以，主要是投资比较好。基建投资在去年专项建设基金的带动下起来了，房地产涨得也比预期好，和货币宽松有一定关系，一季度信贷规模、融资量都增加得比较快。”中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良称。
他认为，现在看二三季度经济能稳住，但继续这么往上走可能性不大，主要是因为房地产还在去库存，大宗商品价格也没有持续大涨的可能性，民间投资也没有起来。
统计局数据并显示，3月规模以上工业增加值同比增长6.8%，创出去年下半年以来的九个月高点；社会消费品零售总额同比增10.5%， 路透调查预估中值分别为5.9%和10.4%；一季度则分别增长5.8%和10.3%。
“一季度经济虽然是下行，但远好于年初市场预期，而且3月反弹明显，领先指标和高频指标也有好转，主因是房地产重现疯狂+基建王者归来+出口触底反弹+金融业贷款放量。”民生证券研究院院长管清友称。
他认为，这次反弹比2013-15年的几次月度反弹要强，持续时间可能在1-2个季度，核心动力是基建投资；但比2009年的反弹要弱，毕竟不是大规模刺激，而是中刺激。
中国GDP与CPI图表 reut.rs/1p2KrI9
中国M2和新增贷款图表 reut.rs/1p2Kgg1
中国工业增加值图表 reut.rs/1p2KmUV
**下半年经济走势仍谨慎**
统计局数据显示，1-3月基础设施投资（不含电力）15,384亿元人民币，同比增长19.6%，增速比1-2月加快4.6个百分点；但制造业投资增长仅有6.4%，增速比1-2月回落1.1个百分点。
1-3月全国房地产开发投资同比增长6.2%，增速比1-2月提高3.2个百分点，为去年1-3月以来最高；房屋新开工面积增长19.2%，增速提高5.5个百分点；商品房销售额同比增长54.1%，销售面积增长33.1%。
分项数据并显示，房地产开发企业到位资金同比增长14.7%，增速回升14.8个百分点，达到过去一年来的最高水平，固定资产投资到位资金同比增长6.4%，增速回升5.5个百分点；这些数据都表明投资增速短期内仍将维持回升势头，有助于止住国内经济下滑趋势。
“房地产不是万灵药，基建也只是短效药，只有强大的制造业和服务业才能带来真正的反转。”管清友警示称。
他指出，一个国家可以一直卖房子（存量房），但不可能一直疯狂建房子，房地产投资是有顶的，更何况中国还在老龄化；基建的目的最终也是为制造业和服务业服务，要么就只是短期效果。
招商证券宏观分析师张一平也表示，展望下半年，需求改善叠加去产能，通胀水平仍有上行压力，美联储只是延后而非放弃加息，人民币汇率全年内仍面临贬值压力，短期稳增长诉求和中长期结构性改革目标之间的矛盾难以调和，意味着宏观经济政策也面临回归供给侧改革的可能性。
“因此，短期经济企稳回升并不意味着政策、通胀和汇率风险不确定性的下降，我们对下半年经济走势保留一份谨慎。”他说。
稍早中国央行公布，3月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.4%，略低于路透调查中值13.5%；3月新增人民币贷款1.37万亿元，明显高于1.05万亿元的路透调查中值。
整个1-3月新增贷款总额已达4.6万亿元，M2增速也连续三个月超过政府工作报告设定的13%的年度目标，名曰“稳健”实则“偏松”的货币政策显而易见。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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