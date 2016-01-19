分析师看中国2015年四季度及全年GDP数据（更新版）

图为上海市区街道上骑车的几名建筑工人。 REUTERS/Aly Song

（新增更多分析师评论）

路透北京1月19日 - 中国国家统计局周二公布，四季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，与路透调查预估中值持平，低于三季度的6.9%，依然是2009年一季度以来最低，当时为6.6%。

国家统计局并公布，四季度GDP环比增长1.6%；2015年全年GDP增长6.9%，为1990年以来的25年新低。

“中国2015年经济仍运行在合理区间，下一步将推动经济实现中高速增长，”国家统计局在新闻稿中称。

国家统计局并公布，1-12月固定资产投资同比增长10%，路透调查中值为10.2%；12月规模以上工业增加值同比增长5.9%，社会消费品零售总额同比增11.1%，路透调查预估中值分别为6%和11.3%。

主要数据:

--中国四季度GDP同比增6.8%（路透调查中值为6.8%），环比增长1.6%

--中国2015年全年GDP同比增长6.9%

--中国1-12月固定资产投资同比增长10%，路透调查中值为10.2%

--中国12月规模以上工业增加值同比增长5.9%，路透调查中值为6%

--中国12月社会消费品零售总额同比增长11.1%, 路透调查中值为11.3%

以下为市场人士的评论:

--中国民生银行首席研究员 温彬 ：

2015年国内外环境错综复杂，中国经济下行压力加大，在深化改革和稳增长政策的作用下，全年GDP同比增长6.9%，符合市场预期。社会消费品零售同比增长10.7%，相对投资和贸易而言继续保持平稳增长，对经济增长的贡献度进一步提升。

展望2016年，全球经济脆弱性和国内结构调整艰巨性并存，需要在着力供给侧结构性改革的同时，继续加强和改善需求侧管理，以实现稳中求进的目标。预计今年外需对增长的拉动作用有限，应继续扩大内需在稳增长中的作用。在消费增长平稳的前提下，投资对全年增长目标的实现至关重要。去年固定资产投资增速回落到10%，创近16年来新低，主要受到制造业、房地产业、基础设施投资不同程度回落的影响。因此，只有进一步简政放权，改革投资管理体制，加大金融支持力度，才能确保投资增速保持在较高水平。

在宏观调控政策方面，积极财政政策还有很大空间，进一步提高财政预算赤字规模和赤字率，加大对公共产品和公共服务的投入，实施结构性减税，激发民间投资动力。稳健货币政策还将发挥重要作用，将存款准备金率、利率调节和公开市场操作相结合，确保金融体系流动性平稳和市场利率保持在合理水平。

随着中国对外开放水平提高和国际金融市场波动性加剧，今年尤其要加强对系统性金融风险的防范。一方面，通过完善宏观审慎评估体系（MPA），提高金融机构抗风险能力；另一方面，建立相应的机制和工具，加强对股票市场、债券市场、外汇市场监管，防范市场风险交叉传染。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

数据与市场预期基本相同，2015年呈现传统行业加速下滑，说明仍面临产能过剩杠杆高的问题，预计2016年会延续这一趋势；房地产去年销售一直较高，2016年有一定不确定性。而供给侧改革，对传统行业压力更大，总体而言，2016年传统行业增速会继续下行，第二产业压力大，今年中国经济困难可能会更大，预计GDP增速在6.5%左右。

今年上半年可能还是以供给侧改革为主，货币政策中性，财政政策赤字扩大，会更多把资金用于债务减记，职工安置，若增速降至6.5%以下，稳增长政策会更多些，中央抓供给改革，地方主要抓项目投资，这将使得去产能的背景下经济不至于太大下滑。货币政策空间不大，中央不希望放松导致杠杆进一步上升，还是强调防范金融风险，会下降RRR(存款准备金率)对冲外资流出。

--昆仑银行战略投资与发展部总经理助理 李建军：

2015年宏观数据指标创下了10几年来的新低，说明在国内外环境发生变化的情况下，中国经济也不能独善其身。特别是，随着中国经济的转型升级，工业生产、房地产和相关的投资出现下降，带来了中国经济增速的下降。特别是去产能，必然带来相关投资的下降，对此要客观看待。

目前的难点是如何找到新的经济增长点，促进产业升级。关键在于优化产业结构，通过走出去，特别是一带一路建设，化解产能过剩，同时升级国内制造业，打造核心技术，促进投资和贸易的高端化，改变以成本优势为主的投资贸易格局。

在转型中要特别防范风险，包括地方政府和企业的债务风险，以及由此可能带来的银行不良上升、金融系统性风险。

在2016年，应该在政策上精准发力，深化结构调整和改革，用时间换空间，抓紧去产能。在政策上，仍需要积极的财政和稳健的货币政策，确保地方债务的平稳过度和金融体系资金的充裕，助力结构的转型升级。

--交通银行金融研究中心宏观分析师 刘学智：

数据又往下降了，投资下降非常明显，房地产和制造业投资都在下降，基建投资相对稍快一些。反映出经济增长压力还是比较大，工业去产能房地产去库存是目前经济面临最大的负面拖累。

四季度第二产业增速还在下降，第三产业保持相对比较快的增长，说明经济结构也是在逐渐改善。

2016年经济下行压力还是蛮大的，可能呈现“前低后稳”，不排除一季度继续下降的可能。但随着稳增长政策出台，可能扶助后半段经济慢慢企稳。

政策方面，财政政策还是要加大力度，结构性改革持续推进，财政支出的结构性调整也会继续，货币政策在稳健基础上偏向于宽松调节。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

基本完成2015年的政府目标，但从投资，消费等主要指标看仍在下滑，尤其是投资中占比较大的房地产投资，同比下滑较多，外贸状况也不佳，显示经济下行压力仍大。

考虑到今年全球经济形势的复杂，中国稳外贸的压力加大，加之投资消费都在回落，均预示着中国今年面临的经济形势更加复杂严竣。此外，去年年中以来，中国股市汇市大幅波动，资本流出压力，也会通过影响企业负债水平等传导到实体经济，这将在今年表现更明显。势必会增加实体经济的压力，从宏观调控的角度看必须对今年的风险防控点做充足预案，政策调控要留有余地。

--国信证券宏观固收团队 董德志、燕翔：

四季度GDP单季度增速6.8%符合预期。其中，第二和第三产业单季增速分别为6.1%和8.2%，GDP全年增速6.9%，符合市场的基本预期。经济增速整体上在缓慢下行，但没有明显的失速风险。根据我们的预测，预计今年一季度GDP增速与2015年四季度大致相当，二季度GDP增速有较大下行压力。

在供给侧改革去产能的大背景下，我们预计2016年工业增速仍将继续下降。从节奏上看，2016年工业增速的阶段性低点可能出现在6月份。

总体来看，不进行大规模刺激依然是当前宏观经济政策的主要特征，投资增速将继续保持低位小幅下行态势，短期内难有明显回升；预计2016年在房地产去库存的政策导向下，房地产开发投资增速会进一步下降至-2%左右。

--华创证券债券团队：

整体数据符合市场预期，一方面表明经济在继续放缓，但是放缓的速度也降低。

12月工业增速有所回落，但考虑到2014年12月份的高基数效应，5.9%的增速表明工业生产仍较为稳定。市场担心后期因为供给端改革可能加快工业生产的下滑，但是我们提醒的是，目前钢铁煤炭等产能过剩行业产能利用率只有60%，产能去化的只是闲置的产能，这并不会导致工业生产更快的下滑。

投资12月份增速为6.7%，较11月份明显的回落，主要是当月制造业投资和基建投资增速的明显下滑。当然房地产投资和新开工面积出现改善。而销售12月份较11月份稍微回落，和2014年12月份基数较高有关。展望2016年，基数原因和房地产市场的弱势可能导致投资上半年还有顺势下滑的压力，但是降幅会较2015年明显收窄，而2016年下半年止跌反弹的概率较大。

12月份消费增速稍回落，但是仍属于较为稳定的状态。其中汽车消费，餐饮消费都较为稳定。我们认为2016年消费将成为支撑中国经济的核心因素。

--兴业银行金融研究中心宏观分析师 李苗献：

除了零售销售，其它数据比我们预期的稍微低一点儿。从货币增速相对比较高来看，宏观经济短期应该有一个企稳的可能性，而且财政宽松也对经济面临的下行风险有一定的缓解作用。预计2016年全年增长6.9%。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

2015年GDP增幅为6.9%，虽创出1990年以来的最低，但无论四季度的GDP还是全年的数据都在意料中，也比较客观，与整体的经济形势比较吻合，减速并没有失速，总体上完成了政府年初设定的目标，“十二五”中国经济累计平均增速达7.8%。

从三大需求看，投资消费都较上年明显下降，外贸更是由正转负，显示中国经济下行压力仍大，尤其是工业增加值全年同比降幅较大，显示淘汰过剩产能过程中其对GDP的贡献有所下降，但靠服务业拉升，不致拉低GDP太多。

从整体趋势看，经济仍在下行通道中，工业减速很明显，还没有看出企稳迹象，货币政策仍会保持宽松，会更趋灵活，仍有降准的需要，而降息的空间则不大，积极财政政策的支出方向会有所调整，今年赤字率会扩大，但突破3%的可能性不大，财政支出除原有的基建投资外，会更着力于支持企业兼并导致的下岗人员安置，民生保障以及弥补因减税导致的财政收入减少等，支出会更具针对性。

--野村证券首席中国经济学家 赵扬：

总体看来，整个四季度的工业、投资和消费与三季度比，没有显着回升，反映实体经济部门，跟三季度基本是差不多的。而四季度股市超常贡献基本消失，回落明显，说明有些部门，可能是服务业其他部门超预期，使得GDP能基本持平。

2015年经济四季度有所企稳，但仍是很弱的态势，考虑到四季度政府在基建投资上有不少动作，这可能是暂时的企稳。2016年又强调去产能去库存，这意味着房地产、制造业投资不会有显着上升，大概率固定资产投资增速还会回落，带动GDP往下走。再加上金融业贡献可能降低，我预计2016年GDP增速会降至5.8%。

政策方面，财政政策会继续宽松，公共预算赤字预计会提高到占GDP的3%，货币政策会继续宽松，全年四次降准两次降息，准财政政策如国开行发债，会继续维持一个扩张的态势。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

四季度经济运行状况符合预期，投资低位徘徊情况说明经济面临下行压力不减。传统经济增长动力面临转换,未来需要加大向结构调整要动力的力度。

国际经济、金融格局变动使得中国出现资本外流的新情况，对货币政策形成了新制约，降准时点取决于汇率能否企稳。

--方正证券首席宏观分析师 郭磊：

四季度6.8%基本合理。出口和消费四季度略好于三季度；但工业表现较差，尤其是12月工业更是明显下滑。

简单来说，是低迷的上游价格和部分行业已经开始的去产能拖累了工业表现。去产能实际上已经开始，我们可以看到高炉开工率、焦化企业开工率的逐周下行。

以河北去产能的任务和2016年的分解任务粗略估算，去产能带给GDP的影响可能最多达0.3个点左右，即GDP有可能从目前的6.8%进一步下台阶至6.5%附近。

但随着2016年大宗触底和通缩收窄，周期性的企稳将会给经济带来一定支撑，二季度之后经济应该会有小周期修复。

**相关背景**

--中国总理李克强上周五表示，中国无意通过货币竞争性贬值刺激出口，人民币汇率也不存在持续贬值的基础；中国有能力继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；他并强调，当前中国经济运行总体平稳，增长速度在世界主要经济体中名列前茅，外汇储备充裕，金融体系稳健。

--中国2015年12月新增人民币贷款5,978亿元，低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，略低于路透调查中值13.5%。全年来看，人民币贷款增加11.72万亿元，同比多增1.81万亿元；社会融资规模增量为15.41万亿元，比上年少4,675亿元。

--中国12月美元计价出口同比下降1.4%，进口同比下降7.6%；全年出口同比下降2.8%，进口下降14.1%，顺差5,945亿美元。

--中国2015年通胀数据低位收官，全年CPI涨幅不及年初3%目标位一半创六年新低；PPI则扩大跌幅录得连四年负增长。

--人民日报本月初援引权威人士称，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，但重点和力度有所调整。稳健货币政策要灵活适度，主要体现在为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本，既要防止顺周期紧缩，也绝不要随便放水，而是针对金融市场的变化进行预调微调，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。

--中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。（完）