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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 15日 星期三 12:15 BJT

中国二季度GDP同比增长7% 6月工业同比增长6.8%--国家统计局

中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值（GDP）同比增幅持稳在7%，略高于路透预估中值6.9%；二季度GDP环比增长1.7%。国家统计局并公布，1-6月固定资产投资同比增长11.4%，略高于路透调查预估中值11.2%；6月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10.6%，双双高于路透调查预估的增长6%和10.2%。路透

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