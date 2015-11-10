版本:
中国
中国财经 | 2015年 11月 10日 星期二 10:07 BJT

中国有信心能够完成今年经济增长7%左右的目标--朱光耀

路透北京11月10日 - 中国财政部副部长朱光耀周二表示，中国有信心能够完成今年经济增长7%左右的目标。

他在中国国家主席习近出席G20会议前的吹风会上并称，中国支持多边贸易体系，反对保护主义。

习近平将于11月14日至16日赴土耳其安塔利亚，出席二十国集团（G20）领导人第十次峰会和亚太经合组织（APEC）第二十三次领导人非正式会议。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐